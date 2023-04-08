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|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини
|Главный тренер
|
Синиша Михайлович
|мин
|
1
Муссо
Хуан Муссо
|
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
|
19
Джимсити
Берат Джимсити
|
33
Хатебур
Ханс Хатебур
|
10
Бога
Жереми Бога
|
15
де Рон
Мартен де Рон
|
7
Коопмейнерс
Теун Коопмейнерс
|
88
Пашалич
Марио Пашалич
|
11
Фройлер
Ремо Фройлер
|
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
|
91
Сапата
Дуван Сапата
|Запасные
|
31
Росси
Франческо Росси
-
|
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
|
3
Меле
Йоаким Меле
-
|
28
Демирал
Мерих Демирал
-
|
42
Скальвини
Джорджо Скальвини
-
|
46
Читтадини
Джорджо Читтадини
-
|
72
Иличич
Йосип Иличич
-
|
59
Миранчук
Алексей Миранчук
-
|
32
Пессина
Маттео Пессина
-
|
20
Михаила
Валентин Михаила
-
|
99
Сиссе
Мустафа Сиссе
-
|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини
|мин
|
22
Барди
Франческо Барди
|
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
|
4
Бонифази
Кевин Бонифази
|
66
Амей
Уиздом Амей
|
2
Бинкс
Луис Бинкс
|
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
|
20
Эбишер
Михел Эбишер
|
30
Схаутен
Йерди Схаутен
|
8
Домингес
Николас Домингес
|
99
Барроу
Муса Барроу
|
76
A. Raimondo
A. Raimondo
|Запасные
|
12
Молла
Марко Молла
-
|
23
Багнолини
Никола Багнолини
-
|
3
Хики
Аарон Хики
-
|
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
|
6
Теате
Артур Теате
-
|
31
Стиванелло
Риккардо Стиванелло
-
|
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
|
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
-
|
9
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
|
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
|
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
-
|
82
Kacper Urbański
Kacper Urbański
-
|Главный тренер
|
Синиша Михайлович