Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
Аталанта
Янг Бойз
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#Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед #Вильярреал #Аталанта #Янг Бойз

«Манчестер Юнайтед» выиграл группу F и вышел в плей-офф. За него в Лиге чемпионов дебютировал 35-летний вратарь Хитон

час назад

В группе F Лиги чемпионов завершились игры последнего тура.

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед» – победитель группы. Он набрал 11 очков и вышел в плей-офф с первого места.
  • 🇨🇭 «Янг Бойз» занял последнее место. Его единственная победа была над «МЮ» в первом туре.
  • 🇪🇸 «Вильярреал» и 🇮🇹 «Аталанта» сыграют 9 декабря. Одна из этих команд попадет в плей-офф Лиги чемпионов.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гринвуд 9'
1:1
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Ридер 43'
  • Ральф Рангник провел первый матч в Лиге чемпионов как главный тренер «МЮ». В дебютной игре была победа над «Кристал Пэлас» в АПЛ.
  • На 68-й минуте вратарь Том Хитон вышел на замену в составе «Манчестер Юнайтед». Для него этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов в возрасте 35 лет и 237 дней.
Матч перенесен
Аталанта
Бергамо
0:0
Матч перенесен
Матч перенесен
Вильярреал
Вильярреал
  • Матч между «Аталантой» и «Вильярреалом» перенесен на 9 декабря из-за снегопада. Время начала УЕФА назовет позднее.
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Источник:
Гол
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Игорь Коц
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