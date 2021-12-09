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«Манчестер Юнайтед» выиграл группу F и вышел в плей-офф. За него в Лиге чемпионов дебютировал 35-летний вратарь Хитон
час назад
В группе F Лиги чемпионов завершились игры последнего тура.
- 🏴 «Манчестер Юнайтед» – победитель группы. Он набрал 11 очков и вышел в плей-офф с первого места.
- 🇨🇭 «Янг Бойз» занял последнее место. Его единственная победа была над «МЮ» в первом туре.
- 🇪🇸 «Вильярреал» и 🇮🇹 «Аталанта» сыграют 9 декабря. Одна из этих команд попадет в плей-офф Лиги чемпионов.
- Ральф Рангник провел первый матч в Лиге чемпионов как главный тренер «МЮ». В дебютной игре была победа над «Кристал Пэлас» в АПЛ.
- На 68-й минуте вратарь Том Хитон вышел на замену в составе «Манчестер Юнайтед». Для него этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов в возрасте 35 лет и 237 дней.
- Матч между «Аталантой» и «Вильярреалом» перенесен на 9 декабря из-за снегопада. Время начала УЕФА назовет позднее.
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