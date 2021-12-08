Матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Вильярреал» перенесен на 9 декабря из-за снегопада

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Вильярреалом» планировался на 8 декабря. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Из-за снегопада старт игры был отложен на 20 минут, а потом перенесен на 9 декабря. Точное время УЕФА объявит позднее.

Перед шестым туром «Вильярреал» занимал второе место (семь очков), «Аталанта» – третье (шесть). Обе команды претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов.