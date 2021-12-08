Лига чемпионов
Вильярреал
Аталанта
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Вильярреал #Аталанта

Матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Вильярреал» перенесен на 9 декабря из-за снегопада

22 минуты назад

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Вильярреалом» планировался на 8 декабря. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Из-за снегопада старт игры был отложен на 20 минут, а потом перенесен на 9 декабря. Точное время УЕФА объявит позднее.

Перед шестым туром «Вильярреал» занимал второе место (семь очков), «Аталанта» – третье (шесть). Обе команды претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Аталанты»
Еще по теме
Левандовски в Киеве забил в падении через себя. С развязанными шнурками. Под снегом 🤯
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Вильярреал
#Аталанта