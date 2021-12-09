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«Вильярреал» победил «Аталанту» в перенесенном матче и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
вчера, 23:06
- Последние игры группового этапа Лиги чемпионов прошли 8 декабря. Из-за снегопада матч «Аталанты» и «Вильярреала» был перенесен на день.
- Российский полузащитник Алексей Миранчук провел всю игру в запасе. В этом сезоне он провел за «Аталанту» в ЛЧ два матча и отдал один ассист.
- «Вильярреал» занял второе место в группе, «Аталанта» стала третьей и попала в плей-офф Лиги Европы.
Все участники плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 13 декабря
В плей-офф Лиги чемпионов сыграют четыре клуба из Англии. Это лучший показатель
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