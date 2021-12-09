Лига чемпионов
Вильярреал
Аталанта
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#Лига чемпионов #Вильярреал #Аталанта

«Вильярреал» победил «Аталанту» в перенесенном матче и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 23:06
  • Последние игры группового этапа Лиги чемпионов прошли 8 декабря. Из-за снегопада матч «Аталанты» и «Вильярреала» был перенесен на день.
  • Российский полузащитник Алексей Миранчук провел всю игру в запасе. В этом сезоне он провел за «Аталанту» в ЛЧ два матча и отдал один ассист.
  • «Вильярреал» занял второе место в группе, «Аталанта» стала третьей и попала в плей-офф Лиги Европы.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 13 декабря

В плей-офф Лиги чемпионов сыграют четыре клуба из Англии. Это лучший показатель

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Малиновский 71'
Сапата 80'
2:3
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Данжума 3'
Капу 42'
Данжума 51'
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Источник:
Гол
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