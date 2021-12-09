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#Лига чемпионов #Челси #Манчестер Юнайтед #Ливерпуль #Манчестер Сити

В плей-офф Лиги чемпионов сыграют четыре клуба из Англии. Это лучший показатель

час назад

Завершились матчи группового этапа Лиги чемпионов («Аталанта» и «Вильярреал» сыграют завтра и разыграют последнее место в плей-офф). Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря.

В плей-офф не попали российские и украинские клубы: «Шахтер» и киевское «Динамо» заняли последние места в группе, «Зенит» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Участники 1/8 финала по странам:

Только четыре клуба выступают не в топ-5 европейских лиг: «Аякс», «Спортинг», «Бенфика» и «Зальцбург».

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Источник:
Гол
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Игорь Коц
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