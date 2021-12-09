Лига чемпионов
Челси
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Манчестер Сити
В плей-офф Лиги чемпионов сыграют четыре клуба из Англии. Это лучший показатель
час назад
Завершились матчи группового этапа Лиги чемпионов («Аталанта» и «Вильярреал» сыграют завтра и разыграют последнее место в плей-офф). Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря.
В плей-офф не попали российские и украинские клубы: «Шахтер» и киевское «Динамо» заняли последние места в группе, «Зенит» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Участники 1/8 финала по странам:
- 🏴 «Манчестер Сити»
- 🏴 «Манчестер Юнайтед»
- 🏴 «Ливерпуль»
- 🏴 «Челси»
- 🇪🇸 «Реал»
- 🇪🇸 «Атлетико»
- 🇮🇹 «Ювентус»
- 🇮🇹 «Интер»
- 🇮🇹 «Аталанта» / 🇪🇸 «Вильярреал»
- 🇫🇷 «ПСЖ»
- 🇫🇷 «Лилль»
- 🇵🇹 «Спортинг»
- 🇵🇹 «Бенфика»
- 🇳🇱 «Аякс»
- 🇩🇪 «Бавария»
- 🇦🇹 «Зальцбург»
Только четыре клуба выступают не в топ-5 европейских лиг: «Аякс», «Спортинг», «Бенфика» и «Зальцбург».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
час назад
0
Комментарий скрыт модератором
ответить