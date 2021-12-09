Лига чемпионов
Все участники плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 13 декабря
час назад
Завершился групповой этап Лиги чемпионов. 9 декабря «Аталанта» и «Вильярреал» проведут перенесенный матч и разыграют последнее место в плей-офф.
16 команд (16-я добавится позднее) вышли в плей-офф и сыграют в 1/8 финала. Сеяными будут команды, занявшие первые места, несеяными – клубы со вторых мест.
В 1/8 финала не встретятся клубы из одной страны.
Сеяные:
- 🏴 «Манчестер Сити»
- 🏴 «Манчестер Юнайтед»
- 🏴 «Ливерпуль»
- 🇳🇱 «Аякс»
- 🇩🇪 «Бавария»
- 🇪🇸 «Реал»
- 🇫🇷 «Лилль»
- 🇮🇹 «Ювентус»
Несеяные:
- 🇵🇹 «Спортинг»
- 🇵🇹 «Бенфика»
- 🇪🇸 «Атлетико»
- 🇮🇹 «Интер»
- 🇪🇸 «Вильярреал» / 🇮🇹 «Аталанта»
- 🇫🇷 «ПСЖ»
- 🇦🇹 «Зальцбург»
- 🏴 «Челси»
Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.
- 15, 16, 22 и 23 февраля пройдут первые матчи.
- 8, 9, 15 и 16 марта – даты ответных игр.
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