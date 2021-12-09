Лига чемпионов
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#Лига чемпионов

Все участники плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 13 декабря

час назад

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. 9 декабря «Аталанта» и «Вильярреал» проведут перенесенный матч и разыграют последнее место в плей-офф.

16 команд (16-я добавится позднее) вышли в плей-офф и сыграют в 1/8 финала. Сеяными будут команды, занявшие первые места, несеяными – клубы со вторых мест.

В 1/8 финала не встретятся клубы из одной страны.

Сеяные: 

Несеяные: 

Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.

  • 15, 16, 22 и 23 февраля пройдут первые матчи.
  • 8, 9, 15 и 16 марта – даты ответных игр.
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Источник:
Гол
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