Алексей Миранчук
Серия А
Дженоа
Аталанта
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#Алексей Миранчук #Серия А #Дженоа #Аталанта

«Дженоа» договаривается об аренде Миранчука. Директор «Аталанты» подтвердил

4 часа назад

«Аталанта» и «Дженоа» ведут переговоры о переходе Алексея Миранчука. Первым об этом написал инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Его информация: «Дженоа» и Миранчук обо всем договорились, но ждут решения «Аталанты». Все зависит от главного тренера Гасперини, который взял несколько дней на раздумья.

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори подтвердил в интервью «Чемпионату», что «Аталанта» ведет переговоры с «Дженоа» и двумя другими командами.

Два важных факта от Сартори:

1) «Аталанта» еще не согласилась.

2) Если клубы договорятся, это будет аренда.

В этом сезоне Серии А Миранчук сыграл 11 матчей, забил гол и сделал три ассиста.

Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе». Он вышел на замену за 17 минут до конца игры

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Источник:
«Чемпионат»
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