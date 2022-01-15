Алексей Миранчук
Серия А
Дженоа
Аталанта
«Дженоа» договаривается об аренде Миранчука. Директор «Аталанты» подтвердил
4 часа назад
«Аталанта» и «Дженоа» ведут переговоры о переходе Алексея Миранчука. Первым об этом написал инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Его информация: «Дженоа» и Миранчук обо всем договорились, но ждут решения «Аталанты». Все зависит от главного тренера Гасперини, который взял несколько дней на раздумья.
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори подтвердил в интервью «Чемпионату», что «Аталанта» ведет переговоры с «Дженоа» и двумя другими командами.
Два важных факта от Сартори:
1) «Аталанта» еще не согласилась.
2) Если клубы договорятся, это будет аренда.
В этом сезоне Серии А Миранчук сыграл 11 матчей, забил гол и сделал три ассиста.
Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе». Он вышел на замену за 17 минут до конца игры
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