Алексей Миранчук
Серия А
Аталанта
Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе». Он вышел на замену за 17 минут до конца игры
вчера, 20:30
«Аталанта» разгромила «Удинезе» со счетом 6:2 в матче Серии А. Алексей Миранчук – автор двух результативных передач в этом матче.
- На 73-й минуте Миранчук заменил Пашалича.
- На 76-й минуте Миранчук ассистировал Муриэлю.
- На 89-й минуте Миранчук ассистировал Меле.
Всего в сезоне Миранчук имеет один гол и три ассиста в матчах Серии А. Он делал голевую передачу в игре с «Сампдорией» и забивал «Вероне».
Transfermarkt оценивает Миранчука в 11 миллионов евро.
«Аталанта» набрала 41 очко за 20 матчей в Серии А. Она идет на четвертом месте.
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