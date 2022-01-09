Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе». Он вышел на замену за 17 минут до конца игры

«Аталанта» разгромила «Удинезе» со счетом 6:2 в матче Серии А. Алексей Миранчук – автор двух результативных передач в этом матче.

На 73-й минуте Миранчук заменил Пашалича.

На 76-й минуте Миранчук ассистировал Муриэлю.

На 89-й минуте Миранчук ассистировал Меле.

Всего в сезоне Миранчук имеет один гол и три ассиста в матчах Серии А. Он делал голевую передачу в игре с «Сампдорией» и забивал «Вероне».

Transfermarkt оценивает Миранчука в 11 миллионов евро.

«Аталанта» набрала 41 очко за 20 матчей в Серии А. Она идет на четвертом месте.