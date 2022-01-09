Алексей Миранчук
Серия А
Аталанта
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#Алексей Миранчук #Серия А #Аталанта

Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе». Он вышел на замену за 17 минут до конца игры

вчера, 20:30

«Аталанта» разгромила «Удинезе» со счетом 6:2 в матче Серии А. Алексей Миранчук – автор двух результативных передач в этом матче.

  • На 73-й минуте Миранчук заменил Пашалича.
  • На 76-й минуте Миранчук ассистировал Муриэлю.
  • На 89-й минуте Миранчук ассистировал Меле.

Всего в сезоне Миранчук имеет один гол и три ассиста в матчах Серии А. Он делал голевую передачу в игре с «Сампдорией» и забивал «Вероне».

Transfermarkt оценивает Миранчука в 11 миллионов евро.

«Аталанта» набрала 41 очко за 20 матчей в Серии А. Она идет на четвертом месте.

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Источник:
Гол
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Макс Дрот
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