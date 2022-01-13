Хамес стал героем в Катаре – помог спасти жизнь игроку, который перенес сердечный приступ

30-летний Хамес Родригес сейчас играет в катарской лиге за клуб «Аль-Райян» – отправился туда в сентябре 2021-го из «Эвертона». И через месяц отметился неприятным эпизодом:

Хамес набросился на судью из-за желтой и получил за это красную. Уходя, он похлопал у него перед лицом и сорвал майку

А теперь все хлопают ему. В последнем матче против клуба «Аль-Вакра» он сделал дубль – так «Аль-Райян» выиграл 3:0. Но главным был другой поступок.