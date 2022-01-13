Хамес стал героем в Катаре – помог спасти жизнь игроку, который перенес сердечный приступ
30-летний Хамес Родригес сейчас играет в катарской лиге за клуб «Аль-Райян» – отправился туда в сентябре 2021-го из «Эвертона». И через месяц отметился неприятным эпизодом:
Хамес набросился на судью из-за желтой и получил за это красную. Уходя, он похлопал у него перед лицом и сорвал майку
А теперь все хлопают ему. В последнем матче против клуба «Аль-Вакра» он сделал дубль – так «Аль-Райян» выиграл 3:0. Но главным был другой поступок.
- Игрок соперника Усман Кулибали неожиданно упал перед воротами в первом тайме.
- Хамес прибежал и поправил ему голову, чтобы он не задохнулся. Дальше прибежали врачи.
- Доктор клуба сказал, что Хамес сделал важное действие.
- Врач «Аль-Вакры» сообщил, что игрок находился без сознания, но дышал, хотя пульс был слабым. Остановка сердца произошла не сразу.
Кулибали в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Врачи подтвердили – Кулибали перенес сердечный приступ, который потребовал вмешательства медицинского персонала. Необходимая медицинская помощь уже оказывается.
Субботний матч был прерван при счете 1:0 в пользу «Аль-Райяна» и доигран в понедельник. Этим объясняются и целых четыре замены у «Аль-Вакры», включая Кулибали, у соперников. В доигровке Хамес забил два гола за три минуты. Похвастался в инстаграме и получил более 600 тысяч лайков за два дня.
А перед матчем клубы вышли в майках с именем Кулибали.
«Аль-Райян» с Хамесом идет восьмым в лиге с 16-очковым отставанием от лидера. У самого Хамеса 3+4 по «гол плюс пас» за семь игр. Контракт – до лета 2024 года.