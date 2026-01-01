Усман Кулибали

Дата рождения
9 июля 1989 г.
Факт
В 2022 г. во время матча перенес сердечный приступ
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Материалы
Материалы
Хамес стал героем в Катаре – помог спасти жизнь игроку, который перенес сердечный приступ
#Хамес Родригес
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