Аталанта - Болонья: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
-:-

Аталанта - Болонья: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Болонья
Болонья
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
25 апр. 2021, 21:45 МСК
25.04.2021, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-
Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-

Прошлые матчи

23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Болонья
2 : 2
Аталанта
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Болонья
2
Аталанта
2
21.07.2020 21 июля 2020 вт 20:30
Аталанта
1 : 0
Болонья
21.07.2020 21 июля 2020 вт 20:30
Аталанта
1
Болонья
0
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Болонья
2
Аталанта
1
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 22:00
Аталанта
4 : 1
Болонья
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 22:00
Аталанта
4
Болонья
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 20:00
Болонья
1 : 2
Аталанта
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 20:00
Болонья
1
Аталанта
2
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Болонья
0 : 1
Аталанта
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Болонья
0
Аталанта
1
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
Аталанта
1 : 0
Болонья
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
Аталанта
1
Болонья
0
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:00
Аталанта
3 : 2
Болонья
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:00
Аталанта
3
Болонья
2
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:00
Болонья
0 : 2
Аталанта
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:00
Болонья
0
Аталанта
2
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:30
Аталанта
2 : 0
Болонья
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:30
Аталанта
2
Болонья
0
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Болонья
3 : 0
Аталанта
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Болонья
3
Аталанта
0
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:00
Болонья
0 : 2
Аталанта
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:00
Болонья
0
Аталанта
2
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
Болонья
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Аталанта
2
Болонья
1
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:00
Аталанта
1 : 1
Болонья
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:00
Аталанта
1
Болонья
1
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Болонья
2
Аталанта
1
25.03.2012 25 марта 2012 вс 13:30
Аталанта
2 : 0
Болонья
25.03.2012 25 марта 2012 вс 13:30
Аталанта
2
Болонья
0
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
Болонья
3 : 1
Аталанта
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
Болонья
3
Аталанта
1
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Болонья
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
Аталанта
1
Болонья
1
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 20:00
Болонья
2 : 2
Аталанта
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 20:00
Болонья
2
Аталанта
2
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Аталанта
0 : 1
Болонья
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Аталанта
0
Болонья
1

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