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Серия А
Аталанта VS Болонья
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Аталанта - Болонья: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
-:-
Аталанта - Болонья: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Болонья
Болонья
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
25 апр. 2021, 21:45 МСК
25.04.2021, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-
Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
Прошлые матчи
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Болонья
2 : 2
Аталанта
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Болонья
2
Аталанта
2
21.07.2020
21 июля 2020
вт
20:30
Аталанта
1 : 0
Болонья
21.07.2020
21 июля 2020
вт
20:30
Аталанта
1
Болонья
0
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Болонья
2
Аталанта
1
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
22:00
Аталанта
4 : 1
Болонья
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
22:00
Аталанта
4
Болонья
1
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:00
Болонья
1 : 2
Аталанта
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:00
Болонья
1
Аталанта
2
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Аталанта
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Болонья
0
Аталанта
1
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
Аталанта
1 : 0
Болонья
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
Аталанта
1
Болонья
0
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
19:00
Аталанта
3 : 2
Болонья
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
19:00
Аталанта
3
Болонья
2
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
Болонья
0 : 2
Аталанта
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
Болонья
0
Аталанта
2
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:30
Аталанта
2 : 0
Болонья
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:30
Аталанта
2
Болонья
0
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Аталанта
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Болонья
3
Аталанта
0
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
Болонья
0 : 2
Аталанта
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
Болонья
0
Аталанта
2
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Болонья
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Аталанта
2
Болонья
1
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:00
Аталанта
1 : 1
Болонья
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:00
Аталанта
1
Болонья
1
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
Болонья
2
Аталанта
1
25.03.2012
25 марта 2012
вс
13:30
Аталанта
2 : 0
Болонья
25.03.2012
25 марта 2012
вс
13:30
Аталанта
2
Болонья
0
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Болонья
3 : 1
Аталанта
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Болонья
3
Аталанта
1
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Болонья
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Аталанта
1
Болонья
1
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
20:00
Болонья
2 : 2
Аталанта
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
20:00
Болонья
2
Аталанта
2
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Аталанта
0 : 1
Болонья
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Аталанта
0
Болонья
1
Новости
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
1
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка
#Алексей Миранчук
27 января, 23:23
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
1
#Аталанта
14 декабря 2020, 19:29
1
Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию
#Алексей Миранчук
29 августа 2020, 15:37
#
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«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
Миранчук забил в матче с «Кротоне». Это его второй гол в Серии А
04 марта, 00:34
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47
Где смотреть матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:34
Миранчук отдал голевой пас на победный гол «Аталанты»
14 февраля, 19:02