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|Главный тренер
|
Синиша Михайлович
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|мин
|
22
Барди
Франческо Барди
|
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
|
4
Бонифази
Кевин Бонифази
|
66
Амей
Уиздом Амей
|
2
Бинкс
Луис Бинкс
|
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
|
20
Эбишер
Михел Эбишер
|
30
Схаутен
Йерди Схаутен
|
8
Домингес
Николас Домингес
|
99
Барроу
Муса Барроу
|
76
A. Raimondo
A. Raimondo
|Запасные
|
12
Молла
Марко Молла
-
|
23
Багнолини
Никола Багнолини
-
|
3
Хики
Аарон Хики
-
|
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
|
6
Теате
Артур Теате
-
|
31
Стиванелло
Риккардо Стиванелло
-
|
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
|
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
-
|
9
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
|
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
|
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
-
|
82
Kacper Urbański
Kacper Urbański
-
|Главный тренер
|
Синиша Михайлович
|мин
|
1
Ханданович
Самир Ханданович
|
6
де Врей
Стефан де Врей
|
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
|
95
Бастони
Алессандро Бастони
|
2
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
|
14
Перишич
Иван Перишич
|
77
Брозович
Марсело Брозович
|
23
Барелла
Николо Барелла
|
20
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
|
19
Корреа
Хоакин Корреа
|
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
|Запасные
|
97
Раду
Ионуц Раду
-
|
21
Кордас
Алекс Кордас
-
|
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
|
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
|
33
Д'Амброзио
Данило Д'Амброзио
-
|
32
Димарко
Федерико Димарко
-
|
18
Госенс
Робин Госенс
-
|
22
Видаль
Артуро Видаль
-
|
8
Весино
Матиас Весино
-
|
9
Джеко
Эдин Джеко
-
|
88
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
7
Санчес
Алексис Санчес
-
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги