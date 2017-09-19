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Болонья VS Интер
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Болонья - Интер: 19 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Болонья
Болонья
1:1
Болонья - Интер: 19 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 5 тур
Серия А,
Италия
19 сент. 2017, 21:45 МСК
19.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
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События
Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
27.04.2022
27 апр. 2022
ср
21:15
Болонья
2 : 1
Интер
27.04.2022
27 апр. 2022
ср
21:15
Болонья
2
Интер
1
18.09.2021
18 сент. 2021
сб
19:00
Интер
6 : 1
Болонья
18.09.2021
18 сент. 2021
сб
19:00
Интер
6
Болонья
1
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0
Интер
1
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
22:45
Интер
3 : 1
Болонья
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
22:45
Интер
3
Болонья
1
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:15
Интер
1 : 2
Болонья
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:15
Интер
1
Болонья
2
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
20:00
Болонья
1 : 2
Интер
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
20:00
Болонья
1
Интер
2
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
20:00
Интер
0 : 1
Болонья
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
20:00
Интер
0
Болонья
1
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:00
Болонья
0 : 3
Интер
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:00
Болонья
0
Интер
3
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Интер
2 : 1
Болонья
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Интер
2
Болонья
1
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
21:45
Болонья
1 : 1
Интер
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
21:45
Болонья
1
Интер
1
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
14:30
Болонья
0 : 1
Интер
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
14:30
Болонья
0
Интер
1
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
23:00
Интер
3 : 2
Болонья
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
23:00
Интер
3
Болонья
2
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Интер
1 : 1
Болонья
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Интер
1
Болонья
1
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:45
Интер
2 : 1
Болонья
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:45
Интер
2
Болонья
1
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:45
Болонья
0 : 1
Интер
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:45
Болонья
0
Интер
1
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:45
Интер
2 : 2
Болонья
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:45
Интер
2
Болонья
2
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:45
Болонья
1 : 1
Интер
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:45
Болонья
1
Интер
1
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:45
Интер
0 : 1
Болонья
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:45
Интер
0
Болонья
1
15.01.2013
15 янв. 2013
вт
22:59
Интер
3 : 2
Болонья
15.01.2013
15 янв. 2013
вт
22:59
Интер
3
Болонья
2
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:00
Болонья
1 : 3
Интер
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:00
Болонья
1
Интер
3
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