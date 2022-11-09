Интер - Болонья: 09 ноября 2022 смотреть онлайн
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Интер - Болонья: 09 ноября 2022 смотреть онлайн

Болонья
Болонья
Серия А, 14 тур

Серия А,

Италия
9 нояб. 2022, -:- МСК
9.11.2022, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
Болонья
2 : 1
Интер
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
Болонья
2
Интер
1
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 19:00
Интер
6 : 1
Болонья
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 19:00
Интер
6
Болонья
1
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
Болонья
0
Интер
1
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 22:45
Интер
3 : 1
Болонья
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 22:45
Интер
3
Болонья
1
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:15
Интер
1 : 2
Болонья
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:15
Интер
1
Болонья
2
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 20:00
Болонья
1 : 2
Интер
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 20:00
Болонья
1
Интер
2
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 20:00
Интер
0 : 1
Болонья
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 20:00
Интер
0
Болонья
1
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:00
Болонья
0 : 3
Интер
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:00
Болонья
0
Интер
3
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Интер
2 : 1
Болонья
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Интер
2
Болонья
1
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:45
Болонья
1 : 1
Интер
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:45
Болонья
1
Интер
1
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 14:30
Болонья
0 : 1
Интер
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 14:30
Болонья
0
Интер
1
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 23:00
Интер
3 : 2
Болонья
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 23:00
Интер
3
Болонья
2
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Интер
1 : 1
Болонья
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Интер
1
Болонья
1
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:45
Интер
2 : 1
Болонья
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:45
Интер
2
Болонья
1
27.10.2015 27 окт. 2015 вт 22:45
Болонья
0 : 1
Интер
27.10.2015 27 окт. 2015 вт 22:45
Болонья
0
Интер
1
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 21:45
Интер
2 : 2
Болонья
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 21:45
Интер
2
Болонья
2
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 22:45
Болонья
1 : 1
Интер
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 22:45
Болонья
1
Интер
1
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
Интер
0 : 1
Болонья
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
Интер
0
Болонья
1
15.01.2013 15 янв. 2013 вт 22:59
Интер
3 : 2
Болонья
15.01.2013 15 янв. 2013 вт 22:59
Интер
3
Болонья
2
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:00
Болонья
1 : 3
Интер
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:00
Болонья
1
Интер
3

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