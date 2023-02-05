Фиорентина - Болонья: 05 февраля 2023 смотреть онлайн
Фиорентина
Флоренция
-:-

Фиорентина - Болонья: 05 февраля 2023 смотреть онлайн

Болонья
Болонья
Серия А, 21 тур

Серия А,

Италия
5 февр. 2023, -:- МСК
5.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

13.03.2022 13 марта 2022 вс 14:30
Фиорентина
1 : 0
Болонья
13.03.2022 13 марта 2022 вс 14:30
Фиорентина
1
Болонья
0
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 14:30
Болонья
2 : 3
Фиорентина
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 14:30
Болонья
2
Фиорентина
3
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Болонья
3 : 3
Фиорентина
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Болонья
3
Фиорентина
3
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Фиорентина
0
Болонья
0
29.07.2020 29 июля 2020 ср 22:45
Фиорентина
4 : 0
Болонья
29.07.2020 29 июля 2020 ср 22:45
Фиорентина
4
Болонья
0
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 14:30
Болонья
1 : 1
Фиорентина
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 14:30
Болонья
1
Фиорентина
1
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:00
Фиорентина
0
Болонья
0
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Болонья
0 : 0
Фиорентина
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Болонья
0
Фиорентина
0
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Болонья
1 : 2
Фиорентина
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Болонья
1
Фиорентина
2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
Фиорентина
2 : 1
Болонья
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
Фиорентина
2
Болонья
1
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Фиорентина
1 : 0
Болонья
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Фиорентина
1
Болонья
0
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 19:00
Болонья
0 : 1
Фиорентина
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 19:00
Болонья
0
Фиорентина
1
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 20:00
Болонья
1 : 1
Фиорентина
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 20:00
Болонья
1
Фиорентина
1
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Фиорентина
2 : 0
Болонья
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Фиорентина
2
Болонья
0
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:00
Болонья
0 : 3
Фиорентина
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:00
Болонья
0
Фиорентина
3
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Фиорентина
3 : 0
Болонья
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Фиорентина
3
Болонья
0
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:00
Болонья
2 : 1
Фиорентина
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:00
Болонья
2
Фиорентина
1
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
Фиорентина
1 : 0
Болонья
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
Фиорентина
1
Болонья
0
21.02.2012 21 февр. 2012 вт 20:30
Болонья
2 : 0
Фиорентина
21.02.2012 21 февр. 2012 вт 20:30
Болонья
2
Фиорентина
0
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Фиорентина
2 : 0
Болонья
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Фиорентина
2
Болонья
0

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