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|Главный тренер
|
Стефано Пиоли
|Главный тренер
|
Аурелио Андреаццоли
|мин
|
16
Меньян
Майк Меньян
|
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
|
23
Томори
Фикайо Томори
|
20
Калюлю
Пьер Калюлю
|
2
Калабрия
Давиде Калабрия
|
79
Кессье
Франк Кессье
|
33
Крунич
Раде Крунич
|
8
Тонали
Сандро Тонали
|
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
|
9
Жиру
Оливье Жиру
|
17
Леау
Рафаэль Леау
|Запасные
|
83
Миранте
Антонио Миранте
-
|
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
|
13
Романьоли
Алессио Романьоли
-
|
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
|
5
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
|
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
|
41
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
|
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
|
10
Диас
Браим Диас
-
|
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
-
|
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
-
|
12
Ребич
Анте Ребич
-
|Главный тренер
|
Стефано Пиоли
|мин
|
13
Викарио
Гульельмо Викарио
|
21
Кэкачей
Либерато Кэкачей
|
33
Луперто
Себастьяно Луперто
|
42
Вити
Маттиа Вити
|
30
Стоянович
Петар Стоянович
|
23
Асллани
Кристьян Асллани
|
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
|
27
Журковски
Шимон Журковски
|
25
Бандинелли
Филиппо Бандинелли
|
9
Кутроне
Патрик Кутроне
|
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
|Запасные
|
22
Фурлан
Якопо Фурлан
-
|
1
Уйкани
Самир Уйкани
-
|
6
Романьоли
Симоне Романьоли
-
|
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
-
|
65
Паризи
Фабиано Паризи
-
|
15
Бенасси
Марко Бенасси
-
|
5
Штулац
Лео Штулац
-
|
10
Байрами
Недим Байрами
-
|
35
Бальданци
Томмазо Бальданци
-
|
16
Фаццини
Якопо Фаццини
-
|
11
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
-
|Главный тренер
|
Аурелио Андреаццоли