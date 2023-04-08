Милан - Эмполи: 08 апреля 2023 смотреть онлайн
Милан
Милан
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Милан - Эмполи: 08 апреля 2023 смотреть онлайн

Эмполи
Эмполи
Серия А, 29 тур

Серия А,

Италия
8 апр. 2023, -:- МСК
8.04.2023, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи

12.03.2022 12 марта 2022 сб 22:45
Милан
1 : 0
Эмполи
12.03.2022 12 марта 2022 сб 22:45
Милан
1
Эмполи
0
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 22:45
Эмполи
2 : 4
Милан
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 22:45
Эмполи
2
Милан
4
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
Милан
3
Эмполи
0
27.09.2018 27 сент. 2018 чт 22:00
Эмполи
1 : 1
Милан
27.09.2018 27 сент. 2018 чт 22:00
Эмполи
1
Милан
1
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
Милан
1
Эмполи
2
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:45
Эмполи
1 : 4
Милан
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:45
Эмполи
1
Милан
4
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:45
Эмполи
2
Милан
2
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:45
Милан
2 : 1
Эмполи
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:45
Милан
2
Эмполи
1
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 14:30
Милан
1 : 1
Эмполи
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 14:30
Милан
1
Эмполи
1
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:45
Эмполи
2
Милан
2
09.03.2008 09 марта 2008 вс 17:00
Эмполи
1 : 3
Милан
09.03.2008 09 марта 2008 вс 17:00
Эмполи
1
Милан
3
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 16:00
Милан
0 : 1
Эмполи
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 16:00
Милан
0
Эмполи
1

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