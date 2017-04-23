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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Лападула 72
1:2
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Мчедлидзе 40
Тиам 67
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
23 апр. 2017, 16:00 МСК
23.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
71
96
Калабрия
Давиде Калабрия
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
62
23
Соса
Хосе Соса
90
80
Пашалич
Марио Пашалич
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
72'
72'
90
8
Сусо
Сусо
88
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
13
Романьоли
Алессио Романьоли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
15
Гомес
Густаво Гомес
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
33
Куцка
Юрай Куцка
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
73
Локателли
Мануэль Локателли
70
Бакка
Карлос Бакка
11
Окампос
Лукас Окампос
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
65
19
Барба
Федерико Барба
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
27
Тиам
Маме Тиам
67'
67'
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
65
5
Маури
Хосе Маури
57
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
40'
40'
53
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
15
Коста
Андреа Коста
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
7
Маккароне
Массимо Маккароне
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли