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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Сапонара 17
1:4
Матч завершен
Милан
Милан
Лападула 15
Сусо 61
Коста 64
Лападула 78
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
26 нояб. 2016, 22:45 МСК
26.11.2016, 22:45 МСК
суббота
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
64'
64'
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
13
Везели
Фредерик Везели
68
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
17'
17'
90
33
Крунич
Раде Крунич
68
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
74
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
77
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
31
Перейра
Матеус Перейра
18
Джилардино
Альберто Джилардино
Милан
мин
14
Фернандес
Матиас Фернандес
10
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
80
Пашалич
Марио Пашалич
78
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
15'
78'
15', 78'
84
8
Сусо
Сусо
61'
61'
90
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
75
Гварноне
Алессандро Гварноне
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
29
Палетта
Габриэль Палетта
23
Соса
Хосе Соса
33
Куцка
Юрай Куцка
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
7
Адриано
Луис Адриано
11
Ньянг
М'Байе Ньянг