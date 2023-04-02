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|Главный тренер
|
Лучано Спаллетти
|Главный тренер
|
Стефано Пиоли
|мин
|
1
Мерет
Алекс Мерет
|
31
Гулам
Фаузи Гулам
|
5
Жуан
Жуан
|
26
Кулибали
Калиду Кулибали
|
59
Дзаноли
Алессандро Дзаноли
|
20
Зелински
Петр Зелински
|
68
Лоботка
Станислав Лоботка
|
4
Демме
Диего Демме
|
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
|
21
Политано
Маттео Политано
|
37
Петанья
Андреа Петанья
|Запасные
|
12
Марфелла
Давиде Марфелла
-
|
25
Оспина
Давид Оспина
-
|
2
Малку
Кевин Малку
-
|
6
Мариу Руй
Мариу Руй
-
|
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
-
|
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
-
|
14
Мертенс
Дрис Мертенс
-
|
8
Руис
Фабиан Руис
-
|
99
Замбо
Андре-Франк Замбо
-
|
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
-
|
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
|Главный тренер
|
Лучано Спаллетти
|мин
|
16
Меньян
Майк Меньян
|
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
|
23
Томори
Фикайо Томори
|
20
Калюлю
Пьер Калюлю
|
2
Калабрия
Давиде Калабрия
|
79
Кессье
Франк Кессье
|
33
Крунич
Раде Крунич
|
8
Тонали
Сандро Тонали
|
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
|
9
Жиру
Оливье Жиру
|
17
Леау
Рафаэль Леау
|Запасные
|
83
Миранте
Антонио Миранте
-
|
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
|
13
Романьоли
Алессио Романьоли
-
|
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
|
5
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
|
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
|
41
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
|
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
|
10
Диас
Браим Диас
-
|
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
-
|
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
-
|
12
Ребич
Анте Ребич
-
|Главный тренер
|
Стефано Пиоли