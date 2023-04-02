Наполи - Милан: 02 апреля 2023 смотреть онлайн
Наполи
Неаполь
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Наполи - Милан: 02 апреля 2023 смотреть онлайн

Милан
Милан
Серия А, 28 тур

Серия А,

Италия
2 апр. 2023, -:- МСК
2.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

06.03.2022 06 марта 2022 вс 22:45
Наполи
0 : 1
Милан
06.03.2022 06 марта 2022 вс 22:45
Наполи
0
Милан
1
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 22:45
Милан
0 : 1
Наполи
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 22:45
Милан
0
Наполи
1
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
Милан
0 : 1
Наполи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
Милан
0
Наполи
1
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
1
Милан
3
12.07.2020 12 июля 2020 вс 22:45
Наполи
2 : 2
Милан
12.07.2020 12 июля 2020 вс 22:45
Наполи
2
Милан
2
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:00
Милан
1 : 1
Наполи
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:00
Милан
1
Наполи
1
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 22:45
Милан
2 : 0
Наполи
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 22:45
Милан
2
Наполи
0
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:30
Милан
0 : 0
Наполи
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:30
Милан
0
Наполи
0
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:30
Наполи
3 : 2
Милан
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:30
Наполи
3
Милан
2
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
Милан
0 : 0
Наполи
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
Милан
0
Наполи
0
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:45
Наполи
2 : 1
Милан
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:45
Наполи
2
Милан
1
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:45
Милан
1 : 2
Наполи
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:45
Милан
1
Наполи
2
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:45
Наполи
4 : 2
Милан
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:45
Наполи
4
Милан
2
22.02.2016 22 февр. 2016 пн 23:00
Наполи
1 : 1
Милан
22.02.2016 22 февр. 2016 пн 23:00
Наполи
1
Милан
1
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 21:45
Милан
0 : 4
Наполи
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 21:45
Милан
0
Наполи
4
03.05.2015 03 мая 2015 вс 21:45
Наполи
3 : 0
Милан
03.05.2015 03 мая 2015 вс 21:45
Наполи
3
Милан
0
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 22:45
Милан
2 : 0
Наполи
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 22:45
Милан
2
Наполи
0
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 22:45
Наполи
3 : 1
Милан
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 22:45
Наполи
3
Милан
1
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 21:45
Милан
1 : 2
Наполи
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 21:45
Милан
1
Наполи
2
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 21:45
Милан
1 : 1
Наполи
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 21:45
Милан
1
Наполи
1

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