Матч завершен
Милан
Милан
Куцка 37
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 6
Кальехон 9
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
21 янв. 2017, 22:45 МСК
21.01.2017, 22:45 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Милан
мин
80
Пашалич
Марио Пашалич
86
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
23
Соса
Хосе Соса
74
33
Куцка
Юрай Куцка
37'
37'
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
70
Бакка
Карлос Бакка
73
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
30
Сторари
Марко Сторари
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
4
Эли
Родриго Эли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
9
Лападула
Джанлука Лападула
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
74
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
3
Стринич
Иван Стринич
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
61
5
Аллан
Аллан
86
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
6'
6'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
9'
9'
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
95
Ласицки
Игор Ласицки
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
32
Паволетти
Леонардо Паволетти