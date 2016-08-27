Матч завершен
Наполи
Неаполь
Милик 18
Милик 33
Кальехон 74
Кальехон 90
4:2
Матч завершен
Милан
Милан
Ньянг 51
Сусо 55
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
27 авг. 2016, 21:45 МСК
27.08.2016, 21:45 МСК
суббота
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
89
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
73
14
Мертенс
Дрис Мертенс
78
99
Милик
Аркадиуш Милик
18'
33'
18', 33'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
74'
90'
74', 90'
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
89
Кирикеш
Влад Кирикеш
95
Ласицки
Игор Ласицки
73
Зелински
Петр Зелински
88
Грасси
Альберто Грасси
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
78
Инсинье
Лоренцо Инсинье
94
Инсинье
Роберто Инсинье
Милан
мин
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
20
Абате
Иньяцио Абате
80
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
51'
51'
90
70
Бакка
Карлос Бакка
80
8
Сусо
Сусо
55'
55'
86
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Лопес
Диего Лопес
31
Антонелли
Лука Антонелли
93
Эли
Родриго Эли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
80
Калабрия
Давиде Калабрия
80
Соса
Хосе Соса
10
Хонда
Кейсуке Хонда
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
7
Адриано
Луис Адриано
86
Лападула
Джанлука Лападула