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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Милан
Милан
Бонавентура 29
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лосано 24
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
23 нояб. 2019, 20:00 МСК
23.11.2019, 20:00 МСК
суббота
Составы
Милан
мин
20
Билья
Лукас Билья
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
29'
29'
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
18
Ребич
Анте Ребич
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Крунич
Раде Крунич
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
39
Пакета
Лукас Пакета
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
31
Кальдара
Маттиа Кальдара
2
Калабрия
Давиде Калабрия
46
Габбиа
Маттео Габбиа
8
Сусо
Сусо
79
Кессье
Франк Кессье
17
Леау
Рафаэль Леау
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
5
Аллан
Аллан
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
1
Мерет
Алекс Мерет
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
24'
24'
90
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
44
Манолас
Костас Манолас
13
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
34
Юнес
Армин Юнес
8
Руис
Фабиан Руис
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте