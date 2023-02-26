Милан - Аталанта: 26 февраля 2023 смотреть онлайн
Милан
Милан
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Милан - Аталанта: 26 февраля 2023 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 24 тур

Серия А,

Италия
26 февр. 2023, -:- МСК
26.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:00
Милан
2 : 0
Аталанта
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:00
Милан
2
Аталанта
0
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 21:45
Аталанта
2 : 3
Милан
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 21:45
Аталанта
2
Милан
3
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Аталанта
0 : 2
Милан
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Аталанта
0
Милан
2
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Милан
0
Аталанта
3
24.07.2020 24 июля 2020 пт 22:45
Милан
1 : 1
Аталанта
24.07.2020 24 июля 2020 пт 22:45
Милан
1
Аталанта
1
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:30
Аталанта
5 : 0
Милан
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:30
Аталанта
5
Милан
0
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:30
Аталанта
1 : 3
Милан
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:30
Аталанта
1
Милан
3
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
Милан
2 : 2
Аталанта
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
Милан
2
Аталанта
2
13.05.2018 13 мая 2018 вс 19:00
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2018 13 мая 2018 вс 19:00
Аталанта
1
Милан
1
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:00
Милан
0 : 2
Аталанта
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:00
Милан
0
Аталанта
2
13.05.2017 13 мая 2017 сб 21:45
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2017 13 мая 2017 сб 21:45
Аталанта
1
Милан
1
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:00
Милан
0 : 0
Аталанта
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:00
Милан
0
Аталанта
0
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Милан
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Аталанта
2
Милан
1
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:45
Милан
0 : 0
Аталанта
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:45
Милан
0
Аталанта
0
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:45
Аталанта
1 : 3
Милан
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:45
Аталанта
1
Милан
3
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Милан
0 : 1
Аталанта
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Милан
0
Аталанта
1
11.05.2014 11 мая 2014 вс 13:30
Аталанта
2 : 1
Милан
11.05.2014 11 мая 2014 вс 13:30
Аталанта
2
Милан
1
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
Милан
3
Аталанта
0
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Аталанта
0 : 1
Милан
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Аталанта
0
Милан
1
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 21:45
Милан
0 : 1
Аталанта
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 21:45
Милан
0
Аталанта
1

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