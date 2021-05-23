Аталанта - Милан: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
-:-

Аталанта - Милан: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Милан
Милан
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-

Прошлые матчи

23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Милан
0
Аталанта
3
24.07.2020 24 июля 2020 пт 22:45
Милан
1 : 1
Аталанта
24.07.2020 24 июля 2020 пт 22:45
Милан
1
Аталанта
1
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:30
Аталанта
5 : 0
Милан
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:30
Аталанта
5
Милан
0
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:30
Аталанта
1 : 3
Милан
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:30
Аталанта
1
Милан
3
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
Милан
2 : 2
Аталанта
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
Милан
2
Аталанта
2
13.05.2018 13 мая 2018 вс 19:00
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2018 13 мая 2018 вс 19:00
Аталанта
1
Милан
1
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:00
Милан
0 : 2
Аталанта
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:00
Милан
0
Аталанта
2
13.05.2017 13 мая 2017 сб 21:45
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2017 13 мая 2017 сб 21:45
Аталанта
1
Милан
1
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:00
Милан
0 : 0
Аталанта
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:00
Милан
0
Аталанта
0
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Милан
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Аталанта
2
Милан
1
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:45
Милан
0 : 0
Аталанта
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:45
Милан
0
Аталанта
0
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:45
Аталанта
1 : 3
Милан
30.05.2015 30 мая 2015 сб 21:45
Аталанта
1
Милан
3
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Милан
0 : 1
Аталанта
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Милан
0
Аталанта
1
11.05.2014 11 мая 2014 вс 13:30
Аталанта
2 : 1
Милан
11.05.2014 11 мая 2014 вс 13:30
Аталанта
2
Милан
1
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
Милан
3
Аталанта
0
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Аталанта
0 : 1
Милан
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Аталанта
0
Милан
1
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 21:45
Милан
0 : 1
Аталанта
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 21:45
Милан
0
Аталанта
1
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Милан
2 : 0
Аталанта
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Милан
2
Аталанта
0
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Аталанта
0 : 2
Милан
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Аталанта
0
Милан
2
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Милан
3 : 1
Аталанта
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Милан
3
Аталанта
1

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Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
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