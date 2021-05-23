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Серия А
Аталанта VS Милан
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Аталанта - Милан: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
-:-
Аталанта - Милан: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Милан
Милан
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-
Прошлые матчи
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Милан
0
Аталанта
3
24.07.2020
24 июля 2020
пт
22:45
Милан
1 : 1
Аталанта
24.07.2020
24 июля 2020
пт
22:45
Милан
1
Аталанта
1
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:30
Аталанта
5 : 0
Милан
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:30
Аталанта
5
Милан
0
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:30
Аталанта
1 : 3
Милан
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:30
Аталанта
1
Милан
3
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
Милан
2 : 2
Аталанта
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
Милан
2
Аталанта
2
13.05.2018
13 мая 2018
вс
19:00
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2018
13 мая 2018
вс
19:00
Аталанта
1
Милан
1
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
20:00
Милан
0 : 2
Аталанта
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
20:00
Милан
0
Аталанта
2
13.05.2017
13 мая 2017
сб
21:45
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2017
13 мая 2017
сб
21:45
Аталанта
1
Милан
1
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
20:00
Милан
0 : 0
Аталанта
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
20:00
Милан
0
Аталанта
0
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Милан
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Аталанта
2
Милан
1
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:45
Милан
0 : 0
Аталанта
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:45
Милан
0
Аталанта
0
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:45
Аталанта
1 : 3
Милан
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:45
Аталанта
1
Милан
3
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Милан
0 : 1
Аталанта
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Милан
0
Аталанта
1
11.05.2014
11 мая 2014
вс
13:30
Аталанта
2 : 1
Милан
11.05.2014
11 мая 2014
вс
13:30
Аталанта
2
Милан
1
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Милан
3
Аталанта
0
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Аталанта
0 : 1
Милан
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Аталанта
0
Милан
1
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
21:45
Милан
0 : 1
Аталанта
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
21:45
Милан
0
Аталанта
1
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Милан
2 : 0
Аталанта
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Милан
2
Аталанта
0
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 2
Милан
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Аталанта
0
Милан
2
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Милан
3 : 1
Аталанта
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Милан
3
Аталанта
1
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Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
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Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел
#Златан Ибрагимович
05 марта, 14:15
Златан в смокинге пригнал на фестиваль Сан-Ремо – петь! Это прописано в его контракте с «Миланом»
#Златан Ибрагимович
03 марта, 15:00
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
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