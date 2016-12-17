Матч завершен
Милан
Милан
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 17 тур

Серия А,

17 тур

Италия
17 дек. 2016, 20:00 МСК
17.12.2016, 20:00 МСК
суббота
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Милан
мин
80
Пашалич
Марио Пашалич
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
71
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
87
9
Лападула
Джанлука Лападула
82
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
17
Сапата
Кристиан Сапата
15
Гомес
Густаво Гомес
23
Соса
Хосе Соса
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
73
Локателли
Мануэль Локателли
7
Адриано
Луис Адриано
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
70
Бакка
Карлос Бакка
Аталанта
мин
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
58
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
70
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
19
Кессье
Франк Кессье
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
64
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
47
Мацциини
Стефано Мацциини
93
Драме
Букари Драме
25
Конко
Абдулай Конко
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
88
Грасси
Альберто Грасси
11
Фройлер
Ремо Фройлер
52
Кабесас
Брайан Кабесас
9
Пешич
Александар Пешич