Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Конти 44
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Деулофеу 87
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
13 мая 2017, 21:45 МСК
13.05.2017, 21:45 МСК
суббота
Составы
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Кессье
Франк Кессье
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
84
24
Конти
Андреа Конти
44'
44'
90
29
Петанья
Андреа Петанья
71
Запасные
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
31
Росси
Франческо Росси
33
Хатебур
Ханс Хатебур
95
Бастони
Алессандро Бастони
87
Мунье
Антони Мунье
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
27
Куртич
Ясмин Куртич
88
Грасси
Альберто Грасси
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
8
Сусо
Сусо
90
80
Пашалич
Марио Пашалич
78
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
58
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
87'
87'
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
Запасные
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
30
Сторари
Марко Сторари
21
Вангиони
Леонел Вангиони
96
Калабрия
Давиде Калабрия
23
Соса
Хосе Соса
14
Фернандес
Матиас Фернандес
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
73
Локателли
Мануэль Локателли
70
Бакка
Карлос Бакка