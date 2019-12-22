Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Марко Ройс
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Англия
Франция
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Ливерпуль
Эйбар
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 10
Пашалич 61
Иличич 63
Иличич 72
Муриэль 84
5:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
22 дек. 2019, 14:30 МСК
22.12.2019, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
72
Иличич
Йосип Иличич
63'
72'
63', 72'
80
10
Гомес
Алехандро Гомес
10'
10'
88
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
18
Малиновский
Руслан Малиновский
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
61'
61'
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
8
Госенс
Робин Госенс
89
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
5
Масиелло
Андреа Масиелло
33
Хатебур
Ханс Хатебур
41
Ибаньес
Рожер Ибаньес
11
Фройлер
Ремо Фройлер
9
Муриэль
Луис Муриэль
84'
99
Барроу
Муса Барроу
Милан
мин
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
61
68
Родригес
Рикардо Родригес
46
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
8
Сусо
Сусо
84
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
12
Конти
Андреа Конти
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
17
Леау
Рафаэль Леау
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
31
Кальдара
Маттиа Кальдара
2
Калабрия
Давиде Калабрия
46
Габбиа
Маттео Габбиа
20
Билья
Лукас Билья
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
9
Пентек
Кшиштоф Пентек