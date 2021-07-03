Главная звезда Бельгии в четвертьфинале – 19-летний пацан. Отказал «Ливерпулю», вышел в топ-5 по обводкам, восхищает Де Брюйне и Мбаппе

Сборные Бельгии и Италии встретились в четвертьфинале Евро-2020 в Мюнхене – итальянцы выиграли 2:1 и вышли в полуфинал.

Главный вопрос перед матчем – сыграет ли Кевин Де Брюйне, который мучается с травмами уже месяц. Он вышел в старте, а Эден Азар не смог. Вопрос, кто заменит Азара?

❓ У Роберто Мартинеса был вариант с выходом Карраско – это был самый предсказуемый ход.

❓ Еще одна мысль – встроить Мертенса.

Мартинес решил иначе – поставил на важнейшую позицию 19-летнего Жереми Доку. Который к этому моменту не провел и десяти матчей за сборную.

Что про него известно:

💣 Бельгия – самая возрастная сборная Евро, а Доку – самый молодой в ее составе. Следующий по возрасту – Тилеманс, который на пять лет старше.

💣 У него ганские корни, но за Бельгию он начал играть с команды U17 и выступал на юношеском Евро.

💣 Доку дебютировал в сборной только осенью 2020-го. В первом же матче в старте (следующий – против Исландии) забил гол. Так у него набралось за девять матчей уже четыре гола за Бельгию. А перед дебютом говорил: «Мне надо интегрироваться в команду, где есть игроки, которые выступали за сборную, когда мне еще было 10 лет».