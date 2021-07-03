Главная звезда Бельгии в четвертьфинале – 19-летний пацан. Отказал «Ливерпулю», вышел в топ-5 по обводкам, восхищает Де Брюйне и Мбаппе
Сборные Бельгии и Италии встретились в четвертьфинале Евро-2020 в Мюнхене – итальянцы выиграли 2:1 и вышли в полуфинал.
Главный вопрос перед матчем – сыграет ли Кевин Де Брюйне, который мучается с травмами уже месяц. Он вышел в старте, а Эден Азар не смог. Вопрос, кто заменит Азара?
❓ У Роберто Мартинеса был вариант с выходом Карраско – это был самый предсказуемый ход.
❓ Еще одна мысль – встроить Мертенса.
Мартинес решил иначе – поставил на важнейшую позицию 19-летнего Жереми Доку. Который к этому моменту не провел и десяти матчей за сборную.
Что про него известно:
💣 Бельгия – самая возрастная сборная Евро, а Доку – самый молодой в ее составе. Следующий по возрасту – Тилеманс, который на пять лет старше.
💣 У него ганские корни, но за Бельгию он начал играть с команды U17 и выступал на юношеском Евро.
💣 Доку дебютировал в сборной только осенью 2020-го. В первом же матче в старте (следующий – против Исландии) забил гол. Так у него набралось за девять матчей уже четыре гола за Бельгию. А перед дебютом говорил: «Мне надо интегрироваться в команду, где есть игроки, которые выступали за сборную, когда мне еще было 10 лет».
💣 Когда ему было 15, за ним приезжали «Ливерпуль» и Юрген Клопп. Доку все взвесил и остался в «Андерлехте»: «Я предпочел осторожный подход. Если из «Ливерпуля» приезжали, когда мне было 15 лет, то вернутся и позже. Важно лишь играть хорошо».
💣 Перед сезоном-2020/21 перешел из «Андерлехта» в «Ренн» за гигантские 26 миллионов евро, когда ему было 18 лет. Провел полный сезон, но набрал всего лишь 3+2 по «гол плюс пас». Первые очки набрал только зимой.
«Ренн» за десять лет продал молодых на 130 миллионов. Именно там заиграли Бакайоко и Дембеле
💣 Зато среди всех игроков топ-5 лиг уступил по среднему числу удачных обводок только Траоре, Сен-Максимену и Месси.
💣 На чемпионате Европы Доку вышел в старте против Финляндии и отыграл 76 минут.
Четвертьфинал против Италии – тоже выход в старте, но это стало сюрпризом. Он вышел и затмил и Де Брюйне, и Лукаку.
🌪️ Почти все опасные атаки складывались через Доку, который очень много проблем создал на фланге Ди Лоренцо.
🌪️ Доку набрал целых восемь успешных обводок. Еще – собрал на себе четыре фола и практически не ошибался в пасах (85%).
🌪️ Он при счете 0:2 заработал пенальти, который реализовал Лукаку. Это позволило Бельгии весь тайм пытаться отыграть не два гола, а один.
Взрывная скорость Доку и дриблинг – его главные качества. Доку говорил, что отдельно обводки не оттачивает. Он очень молод, играет в не самом приметном клубе, только начинает карьеру в сборной, но уже привлек внимание.
📣 «Он подвижен, быстр и здорово обводит. Это неограненный алмаз», – похвала от Де Брюйне.
📣 «Недавно я говорил с отцом об игроке, которого заметил с трибуны за его скоростные качества. За пять лет в профессиональном футболе я никогда не видел такой мощи», – это слова Килиана Мбаппе.
30 лет – это средний возраст всех остальных десяти игроков стартового состава Бельгии. Доку при должном развитии карьеры точно поедет на следующие большие турниры. Мощному бельгийскому поколению, от которых Доку отличается на десять лет, скорее всего, останется только ЧМ-2022.
«В 2018 году-м я болел за сборную перед телевизором, а теперь там покажут меня. А те, на кого я смотрел, будут пасовать. Мечта сбылась».