Уругвай назначил тренером Алонсо вместо Табареса

Сборную Уругвая возглавил Диего Алонсо. Ранее ее покинул Оскар Табарес, который работал в ней больше 15 лет.

Алонсо 46 лет, он тренирует с 2011 года. Алонсо поработал с клубами из Уругвая, Парагвая, Мексики и США. Последние два года он возглавлял «Интер Майами». В мексиканской «Пачуке» он выигрывал Клаусуру.

Уругвай идет седьмым в таблице квалификации к ЧМ-2022. Он отстает на одно очко от четвертого места, которое дает право выйти на ЧМ.