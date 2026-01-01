Диего Алонсо

Дата рождения
16 апреля 1975 г.
Достижения
2-кратный победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
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Уругвай назначил тренером Алонсо вместо Табареса
#Уругвай
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