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#Луис Суарес #Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Барселона #Примера #Атлетико #Бразилия #Уругвай

Суарес заразился коронавирусом. Матч с «Локомотивом» – через девять дней

16 ноября, 23:57

Новость сообщила сборная Уругвая. Помимо Суареса положительный тест на коронавирус сдал вратарь Муньос и сотрудник клуба.

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#Уругвай