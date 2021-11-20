Табарес ушел из сборной Уругвая. Он тренировал ее с 2006 года, провел 234 матча и участвовал в четырех чемпионатах мира

Об этом заявила Уругвайская футбольная ассоциация:

«Это решение не перечеркивает важный вклад Табареса в развитие уругвайского футбола. Мы приветствуем и признаем серьезные достижения, достигнутые за эти 15 лет. За это время Уругвай вышел на лидирующие позиции в мировом футболе».

Оскар Табарес тренировал Уругвай с 2006 года. До этого он работал с командой с 1988 по 1990 год. Всего Табарес провел в сборной 234 матча.

При Табаресе Уругвай играл на четырех чемпионатах мира. На ЧМ-2010 команда дошла до полуфинала.

Сейчас Уругвай занимает седьмое место в группе отбора к ЧМ-2022. Он проиграл четыре матча подряд.

Табаресу 74 года. В 2019 году он получил сертификат Книги рекордов Гиннесса, когда провел 200 матчей со сборной Уругвая. Это рекорд среди тренеров.