Оскар Табарес
ЧМ-2022
Уругвай
Табарес ушел из сборной Уругвая. Он тренировал ее с 2006 года, провел 234 матча и участвовал в четырех чемпионатах мира
6 часов назад
Об этом заявила Уругвайская футбольная ассоциация:
«Это решение не перечеркивает важный вклад Табареса в развитие уругвайского футбола. Мы приветствуем и признаем серьезные достижения, достигнутые за эти 15 лет. За это время Уругвай вышел на лидирующие позиции в мировом футболе».
- Оскар Табарес тренировал Уругвай с 2006 года. До этого он работал с командой с 1988 по 1990 год. Всего Табарес провел в сборной 234 матча.
- При Табаресе Уругвай играл на четырех чемпионатах мира. На ЧМ-2010 команда дошла до полуфинала.
- Сейчас Уругвай занимает седьмое место в группе отбора к ЧМ-2022. Он проиграл четыре матча подряд.
Табаресу 74 года. В 2019 году он получил сертификат Книги рекордов Гиннесса, когда провел 200 матчей со сборной Уругвая. Это рекорд среди тренеров.
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Комментарии (1)
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11 минут назад
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Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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