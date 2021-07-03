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#Кубок Америки #Бразилия #Парагвай #Перу #Чили

Бразилия и Перу вышли в полуфинал Кубка Америки

03 июля, 10:36

В ночь на 3 июля на Кубке Америки прошли первые четвертьфинальные матчи:

1. БразилияЧили – 1:0.

  • Единственный гол забил Лукас Пакета на 46-й минуте.
  • На 48-й красную карточку получил Габриэл Жезус. Бразильцы доигрывали матча в меньшинстве.

2. ПеруПарагвая – 3:3 (4:3 – по пенальти).

  • У Перу голами в основное время отметились Джанлука Лападула и Йосимар Йотун. Еще один мяч – Густаво Гомес, автогол.
  • У Парагвая – Густаво Гомес (но уже в чужие ворота), Хуниор Алонсо и Габриэль Авалос.
  • Команды под конец основного времени играли 10 на 10. У перуанцев красную получил Андре Каррильо, у парагвайцев – Густаво Гомес.

Бразилия сыграет с Перу в полуфинале Копы 7 июля.

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Источник:
Гол
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