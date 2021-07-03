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Бразилия и Перу вышли в полуфинал Кубка Америки
03 июля, 10:36
В ночь на 3 июля на Кубке Америки прошли первые четвертьфинальные матчи:
- Единственный гол забил Лукас Пакета на 46-й минуте.
- На 48-й красную карточку получил Габриэл Жезус. Бразильцы доигрывали матча в меньшинстве.
2. Перу – Парагвая – 3:3 (4:3 – по пенальти).
- У Перу голами в основное время отметились Джанлука Лападула и Йосимар Йотун. Еще один мяч – Густаво Гомес, автогол.
- У Парагвая – Густаво Гомес (но уже в чужие ворота), Хуниор Алонсо и Габриэль Авалос.
- Команды под конец основного времени играли 10 на 10. У перуанцев красную получил Андре Каррильо, у парагвайцев – Густаво Гомес.
Бразилия сыграет с Перу в полуфинале Копы 7 июля.
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