Аргентина стала второй сборной из Южной Америки, вышедшей на чемпионат мира. Она сыграла вничью с Бразилией

Аргентина в этом матче больше владела мячом (56% – 49%), отдала больше передач (495 – 399). Команды одинаково били по воротам (по 9 ударов), но Аргентина чаще попадала в створ (3 против 2).

Лионель Месси восстановился после травмы, вышел в старте Аргентины и провел весь матч. Неймар травмировался, поэтому штаб Бразилии отпустил его из сборной.