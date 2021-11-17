ЧМ-2022
Аргентина
Бразилия
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#ЧМ-2022 #Аргентина #Бразилия

Аргентина стала второй сборной из Южной Америки, вышедшей на чемпионат мира. Она сыграла вничью с Бразилией

4 часа назад

Аргентина и Бразилия сыграли в 14-м туре отбора на чемпионат мира 2022 года. После этого матча Аргентина гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

Матч завершен
Аргентина
0:0
Матч завершен
Бразилия

Аргентина в этом матче больше владела мячом (56% – 49%), отдала больше передач (495 – 399). Команды одинаково били по воротам (по 9 ударов), но Аргентина чаще попадала в створ (3 против 2).

Лионель Месси восстановился после травмы, вышел в старте Аргентины и провел весь матч. Неймар травмировался, поэтому штаб Бразилии отпустил его из сборной.

  • Бразилия занимает первое место в группе с 35 очками. Она гарантировала себе участие на ЧМ еще 11 ноября.
  • Аргентина идет второй с 29 очками. До матча с Бразилией у нее были шансы на невыход, но теперь она не опустится ниже четвертого места и гарантированно сыграет на ЧМ.
  • В южноамериканском отборе участвуют десять команд: четыре лучших выходят на ЧМ напрямую, пятая играет в стыках с представителями других конфедераций.
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Источник:
Гол
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