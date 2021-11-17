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мин
23
Мартинес
Эмилиано Мартинес
90
-
Мартинес
Лукас Мартинес
46
8
Акунья
Маркос Акунья
90
19
Отаменди
Николас Отаменди
90
13
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
21
Молина
Науэль Молина
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
7
де Пауль
Родриго де Пауль
90
20
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
90
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
Главный тренер
Лионель Скалони
мин
Запасные
Главный тренер
Аденор Леонардо Бакки Тите
События
Матч окончен 0:0
87'
Замена
86'
79'
Замена
77'
76'
Желтая карточка
76'
Замена
75'
73'
Желтая карточка
Желтая карточка
59'
59'
Желтая карточка
Замена
51'
Желтая карточка
50'
Замена
47'
Замена
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:0)
45'
Желтая карточка
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