Аргентина - Бразилия: 17 ноября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Аргентина
0:0

Аргентина - Бразилия: 17 ноября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Бразилия
Отбор ЧМ. Южная Америка, 14 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,
17 нояб. 2021, 2:30 МСК
17.11.2021, 2:30 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:0
87'
Замена
Габриэль Жезус
Матеус Кунья
Замена
Николас Домингес
Джовани Ло Чельсо
86'
79'
Замена
Жерсон
Лукас Пакета
77'
Желтая карточка
Антони
76'
Желтая карточка
Антони
Желтая карточка
Маркос Акунья
76'
Замена
Хулиан Альварес
Анхель Ди Мария
75'
73'
Желтая карточка
Фабиньо
69'
Замена
Антони
Рафинья
Желтая карточка
Герман Пеццелла
59'
59'
Желтая карточка
Алекс Сандро
Замена
Герман Пеццелла
Николас Отаменди
51'
Желтая карточка
Кристиан Ромеро
50'
Замена
Анхель Корреа
Лаутаро Мартинес
47'
Замена
Хоакин Корреа
Лаутаро Мартинес
46'
Замена
Лукас Мартинес
Леандро Паредес
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
45'
Желтая карточка
Лукас Пакета
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Желтая карточка
Леандро Паредес
45'
Начало матча

Прошлые матчи

17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0 : 0
Бразилия
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 2:30
Аргентина
0
Бразилия
0

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