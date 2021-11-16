Сборные Аргентины и Бразилии рассказали о состоянии своих лидеров перед матчем отбора на чемпионат мира 2022 года.

❌ Неймар пропустит игру из-за травмы приводящей мышцы бедра. Медицинский штаб отпустил его из расположения сборной.

✅ Лионель Месси восстановился после травмы и точно сыграет в старте с Бразилией. В предыдущем матче против Уругвая (13 ноября) он вышел на замену в конце встречи.

Игра пройдет в ночь на 17 ноября по московскому времени. В отборе южноамериканских команд на ЧМ участвуют десять сборных. Четыре лучших выходят напрямую, пятая играет в стыковых матчах со сборной другого континента.

Бразилия лидирует в группе и досрочно гарантировала выход на ЧМ. Аргентина идет второй с отрывом в восемь очков от третьего места. Но выход на ЧМ она еще не гарантировала и сохраняет математические шансы на вылет.