«ПСЖ» проигрывал и заменил Месси в перерыве – без него выиграл. У Месси в лиге ни голов, ни передач

Пока «ПСЖ» проигрывал «Лиллю» в 12-м туре Лиги 1, Лионель Месси заменялся в перерыве. Это и была главная новость о матче. Учитывая, что раньше у него было недопонимание с Маурисио Почеттино.

Месси не пожал руку Почеттино сразу после замены. Это главный эпизод за его матчи в «ПСЖ»

Появление Месси в игре с «Лиллем» было под вопросом. За день до матча он не тренировался из-за проблем с мышцами. Журналист Olé Эрнан Клаус написал, что замена Месси – мера предосторожности перед важной игрой ЛЧ против «Лейпцига».

Статистика Месси в Лиге 1 пока выглядит грустно:

☁️ Пять матчей – ноль голов и ноль ассистов.

☁️ Притом времени хватало – чуть больше 280 минут.

☁️ Но было 15 ударов, а голевыми они не стали. В створ влетело лишь четыре.

☁️ А «ПСЖ» в этих пяти матчах победил трижды.

При этом:

🌪️ У Месси все в порядке в Лиге чемпионов (три гола).

🌪️ Он успешен в играх за сборную Аргентины (четыре гола осенью).