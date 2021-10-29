Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
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#Лионель Месси #Лига 1 #ПСЖ

«ПСЖ» проигрывал и заменил Месси в перерыве – без него выиграл. У Месси в лиге ни голов, ни передач

вчера, 23:52
Михаил Морозов

Пока «ПСЖ» проигрывал «Лиллю» в 12-м туре Лиги 1, Лионель Месси заменялся в перерыве. Это и была главная новость о матче. Учитывая, что раньше у него было недопонимание с Маурисио Почеттино.

Месси не пожал руку Почеттино сразу после замены. Это главный эпизод за его матчи в «ПСЖ»

Появление Месси в игре с «Лиллем» было под вопросом. За день до матча он не тренировался из-за проблем с мышцами. Журналист Olé Эрнан Клаус написал, что замена Месси – мера предосторожности перед важной игрой ЛЧ против «Лейпцига».

Статистика Месси в Лиге 1 пока выглядит грустно:

☁️ Пять матчей – ноль голов и ноль ассистов.

☁️ Притом времени хватало – чуть больше 280 минут.

☁️ Но было 15 ударов, а голевыми они не стали. В створ влетело лишь четыре.

☁️ А «ПСЖ» в этих пяти матчах победил трижды.

При этом:

🌪️ У Месси все в порядке в Лиге чемпионов (три гола).

🌪️ Он успешен в играх за сборную Аргентины (четыре гола осенью).

«ПСЖ» вообще был ослаблен в этой игре – помимо не до конца здорового Месси вообще не появился Килиан Мбаппе из-за ЛОР-инфекции. Последнее время для «ПСЖ» матчи против «Лилля» – тяжелое испытание:

➖ Проиграли в Суперкубке.

➖ Взяли лишь одно очко в прошлом сезоне и проиграли этой команде чемпионат.

➖ В трех играх подряд вообще не забили «Лиллю» ни гола.

Жуткая серия без голов все-таки прервалась – забил Маркиньос. Неприятная серия без побед тоже прервалась – в конце отличился Ди Мария.

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Маркиньос 74
Ди Мария 88
2:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Дэвид 31
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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