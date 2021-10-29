«ПСЖ» проигрывал и заменил Месси в перерыве – без него выиграл. У Месси в лиге ни голов, ни передач
Пока «ПСЖ» проигрывал «Лиллю» в 12-м туре Лиги 1, Лионель Месси заменялся в перерыве. Это и была главная новость о матче. Учитывая, что раньше у него было недопонимание с Маурисио Почеттино.
Месси не пожал руку Почеттино сразу после замены. Это главный эпизод за его матчи в «ПСЖ»
Появление Месси в игре с «Лиллем» было под вопросом. За день до матча он не тренировался из-за проблем с мышцами. Журналист Olé Эрнан Клаус написал, что замена Месси – мера предосторожности перед важной игрой ЛЧ против «Лейпцига».
Статистика Месси в Лиге 1 пока выглядит грустно:
☁️ Пять матчей – ноль голов и ноль ассистов.
☁️ Притом времени хватало – чуть больше 280 минут.
☁️ Но было 15 ударов, а голевыми они не стали. В створ влетело лишь четыре.
☁️ А «ПСЖ» в этих пяти матчах победил трижды.
При этом:
🌪️ У Месси все в порядке в Лиге чемпионов (три гола).
🌪️ Он успешен в играх за сборную Аргентины (четыре гола осенью).
«ПСЖ» вообще был ослаблен в этой игре – помимо не до конца здорового Месси вообще не появился Килиан Мбаппе из-за ЛОР-инфекции. Последнее время для «ПСЖ» матчи против «Лилля» – тяжелое испытание:
➖ Проиграли в Суперкубке.
➖ Взяли лишь одно очко в прошлом сезоне и проиграли этой команде чемпионат.
➖ В трех играх подряд вообще не забили «Лиллю» ни гола.
Жуткая серия без голов все-таки прервалась – забил Маркиньос. Неприятная серия без побед тоже прервалась – в конце отличился Ди Мария.