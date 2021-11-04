Лионель Месси
Лига чемпионов
ЧМ-2022
ПСЖ
Аргентина
Месси вызван в сборную Аргентины. Он пропустил матч Лиги чемпионов из-за травмы
04 ноября, 10:15
«ПСЖ» и «РБ Лейпциг» сыграли со счетом 2:2 в матче Лиги чемпионов. Лионель Месси не попал в заявку на эту игру из-за травмы. Он тренировался индивидуально.
Сборная Аргентины объявила состав на ноябрьские игры отбора ЧМ-2022. Месси попал в список вызванных игроков.
13 ноября Аргентина сыграет с Уругваем, 17 ноября – с Бразилией. С момента перехода в «ПСЖ» Месси чаще забивал за Аргентину (4), чем в матчах клуба (3).
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