Бразилия
ЧМ-2022
Колумбия
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#Бразилия #ЧМ-2022 #Колумбия

Сборная Бразилии досрочно вышла на чемпионат мира

12 ноября, 11:00

В ночь на 12 ноября Бразилия обыграла Колумбия с минимальным счетом 1:0. Таким был этот матч:

Матч завершен
Бразилия
Пакета 72
1:0
Матч завершен
Колумбия
  • У Бразилии после 12 игр 34 очка. Она идет на первом месте с отрывом в 9 очков от второго места (Аргентина).
  • За 5 туров до конца отбора она обеспечила себе досрочное попадание на ЧМ-2022.

17 ноября бразильцам предстоит выездной матч с Аргентиной.

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Источник:
Гол
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