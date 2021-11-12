Бразилия
ЧМ-2022
Колумбия
Сборная Бразилии досрочно вышла на чемпионат мира
12 ноября, 11:00
- У Бразилии после 12 игр 34 очка. Она идет на первом месте с отрывом в 9 очков от второго места (Аргентина).
- За 5 туров до конца отбора она обеспечила себе досрочное попадание на ЧМ-2022.
17 ноября бразильцам предстоит выездной матч с Аргентиной.
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