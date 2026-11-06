Рио Фердинанд: «Роналду и Месси нуждались друг в друге, иначе не было бы таких цифр»

Рио Фердинанд высказался о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Без Месси сделал бы Криштиану Роналду все то, что сделал? Уверяю вас: каждый из них, забив на выходных, забив за сборные, включал телевизор или телефон и смотрел, что сделал другой.

Им нужно было подталкивать друг друга, они нуждались друг в друге. Один без другого не выдал бы таких цифр. Я в это искренне верю.

Поэтому отдельного упоминания заслуживает и Али Даеи. 108 голов. Он сейчас позади Криштиану и Лео Месси, но его рекорд долго стоял на вершине», – сказал экс-защитник сборной Англии.

Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии 5 ноября. За национальную команду он провел 234 матча и забил 146 голов. Вместе с Португалией форвард выиграл Евро-2016 и две Лиги наций.

Месси также завершил выступления за сборную Аргентины осенью. Он провел за команду 208 матчей, забил 126 голов, выиграл ЧМ-2022 и два Кубка Америки.