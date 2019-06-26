27 лет назад Дания сенсационно выиграла Евро. Без подготовки, настроя и главной звезды

Чемпионат Европы 1992 года был уникальным по нескольким причинам:

Первый крупный турнир, где на майках игроков были обозначены фамилии

Участвовала сборная без гимна и флага (СНГ)

Это был последний Евро с восемью командами

Прямо перед началом турнира сборную Югославии заменили командой Дании

Именно с датчанами ассоциируется Евро-92. Датская сборная удивляла еще в 80-х, собрав воедино классное поколение. Раньше в расчет их особо никто не ставил, но на Евро-84 «датский динамит» добрался до полуфинала , на ЧМ-86 вышел из группы, попал также и на Евро-88.

В 1988-м были три поражения в группе, а через три года Дания отстала в квалификации к Евро-92 на очко от Югославии. Сгубила не только ничья в Северной Ирландии, но и разница мячей, которая была бы хуже югославской даже в случае равенства очков.

К этому времени в Югославии вовсю бушевала война. Сборная этой страны дошла до четвертьфинала на ЧМ-90 и в целом представляла собой очень грозную силу. Но уже во время квалификации к Евро из команды стали уходить игроки из Хорватии, Словении, Боснии и Македонии. Отказы последовали и перед самым началом турнира.