27 лет назад Дания сенсационно выиграла Евро. Без подготовки, настроя и главной звезды
Чемпионат Европы 1992 года был уникальным по нескольким причинам:
- Первый крупный турнир, где на майках игроков были обозначены фамилии
- Участвовала сборная без гимна и флага (СНГ)
- Это был последний Евро с восемью командами
- Прямо перед началом турнира сборную Югославии заменили командой Дании
Именно с датчанами ассоциируется Евро-92. Датская сборная удивляла еще в 80-х, собрав воедино классное поколение. Раньше в расчет их особо никто не ставил, но на Евро-84 «датский динамит» добрался до полуфинала, на ЧМ-86 вышел из группы, попал также и на Евро-88.
В 1988-м были три поражения в группе, а через три года Дания отстала в квалификации к Евро-92 на очко от Югославии. Сгубила не только ничья в Северной Ирландии, но и разница мячей, которая была бы хуже югославской даже в случае равенства очков.
К этому времени в Югославии вовсю бушевала война. Сборная этой страны дошла до четвертьфинала на ЧМ-90 и в целом представляла собой очень грозную силу. Но уже во время квалификации к Евро из команды стали уходить игроки из Хорватии, Словении, Боснии и Македонии. Отказы последовали и перед самым началом турнира.
Менее чем за две недели до старта судьба югославской сборной была решена. 30 мая ООН ввела серьезные санкции в отношении Югославии, включая отстранение от спортивных соревнований на международной арене, УЕФА поддержал эту инициативу. Данию пригласили вместо Югославии как команду, занявшую второе место в отборочной группе.
Популярная версия о том, что датчан повыдирали с отпусков и пляжей если и верна, то максимум наполовину – например, 3 июня у команды был товарищеский матч с СНГ, а день спустя из Швеции улетела сборная Югославии. Но планы у футболистов и тренеров на лето все равно были иными.
«Я собирался делать ремонт на кухне, но пришлось отложить – сказали ехать на Евро», – вспоминал тренер Рихард Меллер-Нильсен. «В Брондбю я готовился к матчу с СНГ, а между двумя тренировками у нас был обед, и уже тогда пошли слухи о возможной замене югославов. Как вышли на вторую тренировку – пришло подтверждение», – рассказывал Петер Шмейхель.
В российской прессе в 90-х была немного другая версия Шмейхеля: он вместе с Йоном Йенсеном по прозвищу «Факсе» (известная марка пива) весело погулял в один из дней, наутро оба услышали по радио, что Дания едет на Евро-92, и решили, что накануне просто перебрали с алкоголем. Однако позже позвонил Меллер-Нильсен и все подтвердил. Не исключено, что есть еще несколько версий Петера, учитывая, что он всегда любил быть в центре внимания.
Брайан Лаудруп помнит этот день так: «Я тогда лечил колено в Мюнхене. Приехал домой после процедур, а жена говорит, что мы будем играть на Евро. Думал, шутка. Звоню Флемингу Поульсену, спрашиваю, чем он занят, а тот говорит: «Шашлык готовлю». Датская команда поехала на Евро, по сути, безо всякой подготовки. А заодно – без главной звезды, поскольку Микаэль Лаудруп так и игнорировал сборную при нынешнем тренере.
Когда Дания проиграла 0:2 Югославии, братья Лаудрупы психанули. Микаэлю надоел оборонительный футбол, и он покинул команду, сосредоточившись на игре за «Барселону». 21-летний Брайан заявил, что уважает Меллера-Нильсена как человека, но не как тренера. Брайан в итоге вернулся до чемпионата Европы, Микаэль – через год после. Золотая медаль чемпиона Евро в семье Лаудрупов всего одна.
Формат турнира был прост: две группы по четыре команды, в полуфинал выходят по две лучшие. «Тренер сказал, что наша цель – выиграть Евро, иначе зачем мы вообще сюда приехали, – вспоминал Брайан. – Давно я так не смеялся». Через несколько дней перед первой игрой против Англии Меллер-Нильсен махнул рукой: «Ладно, хотя б просто не опозорьтесь». Закончили 0:0. Команда обрадовалась и неплохо отметила ничью в гостинице.
Во втором туре Дания проиграла хозяевам-шведам 0:1.
Самый тяжелый момент у датчан был в преддверии решающего матча против французов. Нужна была только победа для выхода в полуфинал, а стартовый запал у футболистов иссяк. На тренировках они выглядели вяло, тренер все больше уходил в себя. Всем все надоело. Ситуацию усугубил отъезда Кима Вилфорта домой – гораздо хуже стало его семилетней дочери, болевшей лейкемией, это сильно расстроило команду. А впереди матч против Кантона и Папена.
Дания долгое время вела в счете 1:0, получила от Папена, но решающий гол забил Ларс Эльструп на 78-й минуте – 2:1, победа. Через год Эльструп в 30-летнем возрасте неожиданно бросит футбол, вступит в секту и получит арест за эксгибиционизм.
В параллельной игре шведы укатали англичан с тем же счетом. Грянула мощная сенсация – Англия и Франция вылетели, Швеция с Данией вышли в полуфинал. На следующий день попасть на Швецию готовились наши футболисты, считавшие, что легко справятся с «пьяными шотландцами», но команда СНГ получила 0:3 и вылетела, а вторыми стали немцы. Группу выиграла Голландия и угодила на датчан.
Лаудруп-младший вспоминал, что датчане боялись голландцев и неизвестно, чем бы все закончилось, если б те повели в счете. Но оба раза вела Дания, а предыдущий чемпион Евро дважды сравнивал – 2:2. Великий Марко ван Бастен дважды стал антигероем – сначала в противоборстве с ним ужасную травму получил защитник Хенрик Андерсен (вывернутый коленный сустав, слабонервным такое смотреть нельзя), а затем сам голландец не забил послематчевый пенальти.
«Я тогда подумал, все, конец, когда увидел, что Кристофте идет бить решающий пенальти, он их никогда не бил до этого», – слова Брайана Лаудрупа. Но он забил и вывел Данию в финал. Точны были тогда и все главные герои той сборной – Эльструп, Вилфорт, Поульсен, а также защитник Хенрик Ларсен.
Шутки Поульсена стали еще одним символом того «датского» Евро. «Не обращайте внимания, это случайность», – говорил он после победы над Францией. И добавлял: «Злюсь на Шмейхеля, мог бы побольше пропустить, хоть в отпуск бы уже поехали». Впрочем, главную фразу он скажет позже.
Тем временем, немцы обыграли Швецию 3:2 и тоже стали финалистами.
Перед финалом Лаудруп и Эффенберг перебрасывались шутками (оба играли за «Баварию»). «С каким счетом мы вас обыграем?» – выпытывал немец. При этом Эффенберг узнал и то, что могло повлиять на всю сборную Германии в целом. Лаудруп рассказал ему, что у Дании еле набирается 11 человек, поскольку почти у всех сплошные травмы. И это было правдой.
Финал состоялся на гетеборгском «Уллеви», его посетило 37 тысяч человек. Сказка завершилась триумфально – 2:0 в пользу Дании.
«Те, кто постарше, сравнивали наш триумф с окончанием второй мировой войны. А тот гол… вероятно, он был лучшим в истории датского футбола», – не хочет скромничать Йон Йенсен, который открыл счет на 18-й минуте. Ровно через час игрового времени победу закрепил своим точным ударом Ким Вилфорт. Между двумя голами было несколько чудесных сэйвов Шмейхеля. У Германии ничего не получалось.
Дания выиграла чемпионат Европы – это было большое чудо. Через четыре года ситуация едва не повторилась с Чехией, но на этот раз немцы в финале были сильнее, еще через восемь невероятную победу одержала Греция. В какой-то мере и Португалия-2016 – довольно неожиданный чемпион, ведь на нее перед турниром мало кто ставил. Но датский титул был особенным – это была первая оглушительная сенсация больших турниров сборных.
Несмотря на счастье от столь грандиозной победы, лето 92-го для одного из чемпионов выдалось самым страшным в жизни. Спустя месяц после финала умерла дочь Вилфорта. Футболист нашел в себе силы дальше играть за «Брондбю». После окончания карьеры он устроился в клуб, а сейчас возглавляет в нем скаутскую службу.
Девизом же того чемпионата стала фраза шутника-Поульсена, которую он бросил после финала в ответ на вопрос, как удалось без полноценной подготовки добиться такого фантастического успеха:
«Пусть тренируется тот, кто не умеет играть».