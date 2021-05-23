Уэйн Руни

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Футбол
👑 Агуэро побил рекорд Руни по голам в АПЛ за один клуб
#Серхио Агуэро
Футбол
«Дерби» сделал Руни постоянным главным тренером. Он завершил карьеру игрока
#Уэйн Руни
Футбол
У Рэшфорда 50 голов за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Он – пятый англичанин, кому это удавалось
#Маркус Рэшфорд
Футбол
Александер-Арнольд сделал 25 ассистов в АПЛ. Только два игрока были моложе, когда достигли этой отметки
#Трент Александер-Арнольд
Футбол
Забыли про Руни? А он забил в Кубке Англии и в следующем раунде сыграет против «МЮ»
#Уэйн Руни
Футбол
Жена Руни обвинила жену Варди в сливе информации из инстаграма. Для этого она пять месяцев вела расследование
#Уэйн Руни
Футбол
Руни опять удалили в МЛС. Теперь он ударил соперника рукой в лицо
#Уэйн Руни
Футбол
Как решить проблемы в «МЮ»? Рассказывает Уэйн Руни
#Манчестер Юнайтед
Футбол
Руни оформил первый хет-трик в МЛС
#МЛС