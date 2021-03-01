Английские футболисты зависимы от снотворного с алкоголем – и это проблема. Хотя таблетки пили всегда

Английское медиа The Sun выпустило отчет о влиянии таблеток для сна на поведение футболистов АПЛ. По его информации, игроки смешивают их с алкоголем, а для их добычи используют черные рынки. Что еще хуже – они становятся зависимыми от этих таблеток.

Таблетки для сна – что это и зачем?

Качественный сон необходим человеку для хорошего самочувствия, недосып грозит проблемами и физическими, и психологическими. От недосыпа сильно страдают люди с бессонницей. Существуют препараты для лечения.

Легкое снотворное редко может навредить, поэтому продается без рецептов. Для серьезного воздействия выписываются более сильные препараты, которые должны быть назначены только после консультации с врачом.

Зачем они нужны футболистам?

Интенсивные тренировки и матчи влияют на психику и перевозбуждение нервной системы, поэтому спортсменам нередко требуется помощь, чтобы уснуть. Основная причина – физическое переутомление.

Психологическое относится сюда же. Навязчивые мысли, давление результата – все это вызывает стресс у спортсмена и тоже мешает расслабиться. Если к этому относится и сбитый режим, когда игроки задерживаются в клубах или ресторанах, проблема нарастает.