Английские футболисты зависимы от снотворного с алкоголем – и это проблема. Хотя таблетки пили всегда
Английское медиа The Sun выпустило отчет о влиянии таблеток для сна на поведение футболистов АПЛ. По его информации, игроки смешивают их с алкоголем, а для их добычи используют черные рынки. Что еще хуже – они становятся зависимыми от этих таблеток.
Таблетки для сна – что это и зачем?
Качественный сон необходим человеку для хорошего самочувствия, недосып грозит проблемами и физическими, и психологическими. От недосыпа сильно страдают люди с бессонницей. Существуют препараты для лечения.
Легкое снотворное редко может навредить, поэтому продается без рецептов. Для серьезного воздействия выписываются более сильные препараты, которые должны быть назначены только после консультации с врачом.
Зачем они нужны футболистам?
Интенсивные тренировки и матчи влияют на психику и перевозбуждение нервной системы, поэтому спортсменам нередко требуется помощь, чтобы уснуть. Основная причина – физическое переутомление.
Психологическое относится сюда же. Навязчивые мысли, давление результата – все это вызывает стресс у спортсмена и тоже мешает расслабиться. Если к этому относится и сбитый режим, когда игроки задерживаются в клубах или ресторанах, проблема нарастает.
Почему таблетки стали проблемой?
Здесь сразу несколько причин:
• Жуткий эффект. По данным The Sun, игроки смешивают таблетки с алкоголем – так они достигают усиления эффекта. Причем делают это вполне открыто. Врачи уверяют, что любая доза снотворного вместе с крепким алкоголем может стать смертельно опасной.
Дикие истории уже случались. Имена не называются, но уточняется, что это игроки сборной Англии: кто-то смешивает их с водкой, кто-то вообще не мог контролировать свое поведение, кого-то не могла добудиться жена, и это жутко перепугало всю семью.
В отчете упоминаются два препарата – «Зопиклон» и «Золпидем»:
- В описании к первому средству указано, что существует потенциальная опасность развития зависимости, а потребление алкоголя должно быть исключено.
- В случае со вторым – физическая и психическая зависимости также не исключены и повышаются при злоупотреблении алкоголем.
• Неверное применение. Только врач может назначать нужную дозу. Но есть риск самостоятельного бесконтрольного применения, что влияет на здоровье.
• Зависимость. Есть и такие случаи, когда спортсмен не может засыпать без них. Опасно это и для обычного человека.
• Незаконное приобретение. Снова инсайд о том, что две звезды английской сборной закупаются ими на черных рынках, хотя на них продажа товаров запрещена или серьезно ограничена. Понятно, что и по качеству эти товары могут быть гораздо хуже оригиналов или вообще быть совсем другими препаратами. «Зависимые игроки могут подвергнуться судебному преследованию или даже шантажу», – объяснил Крэйг Декстер – представитель клиники Sporting Chance.
А как же допинг?
Такая группа лекарств не входит в число запрещенных Всемирным антидопинговым агентством. Так что WADA никак не привлечет игрока за передозировку снотворного.
Насколько серьезны масштабы?
Опрос членов Ассоциации профессиональных футболистов выявил, что зависимость среди них достигает 9%. Их всего около четырех тысяч, то есть более 300 игроков – проблемные.
И это только те, кто честно заявил о своей зависимости.
Игроки всегда их принимали?
Многие говорят, что так было всегда. Пол Гаскойн и Пол Мерсон всегда любили выпить и веселились, смешивая вино с таблетками: сначала вино, потом таблетку и так по кругу, а кто первый уснет – тот проиграл.
В 2012 году пошумели английские медиа – раскопали после ничьей сборной Англии с Польшей, что игроки принимали таблетки, а в итоге чуть не проиграли довольно тусклой в то время польской команде.
Стивен Джеррард на это ответил, что спал нормально и оправдываться тут нечего, Рио Фердинанд отмахнулся: «Игроки годами их принимали». Подтвердил это и Фил Невилл: «За всю мою карьеру в ночь перед игрой пили снотворное, а в день игры – таблетки с кофеином. И никогда не было проблем».
В 2019-м в аэропорту Вашингтона за нецензурную брань был задержан Уэйн Руни. Представитель игрока объяснил, что в самолете Руни смешал снотворное с алкоголем, что вызвало дезориентацию в пространстве.
Фактически применение снотворного игроками – не новость, но английские медиа обеспокоены растущим влиянием препаратов и возникновение у игроков зависимости. Проблема в том, что ей подвержены и игроки сборной Англии. До Евро-2020 – всего три месяца.