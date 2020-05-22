Как работает спрей-заморозка для футболистов. Кожа застывает до -50˚, но есть риск ожога

Важно понимать: это не препарат для лечения. Сразу же после нанесения на травмированный участок спрей снимает боль только на время. Дальше – только к врачам.

Про минусы: риск ожога и скрываемые травмы

Сам по себе спрей безвреден – если его правильно использовать. При этом ортопед и специалист по спортивной медицине в Университете Отто фон Герике в Магдебурге доктор Маргит Рудольф выделяет несколько минусов:

⏱️ Неправильное (= длительное) использование создает ожоги. Поэтому Рудольф рекомендует наносить его только 7 секунд и только на расстоянии.

〽️ Спортсмены не понимают, какие процессы происходят под онемевшей кожей – это может привести к необнаруженным травмам.

❌ Кожа привыкает к спреям. Чем чаще наносишь, тем хуже эффект.