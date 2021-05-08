Уэйн Руни

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Уэйн Руни героически вылетел в третью лигу как тренер «Дерби» из-за -21 очка за долги: тратил личные деньги, ночевал в офисе и отказался от работы в АПЛ
#Уэйн Руни
Руни кое-как сохранил «Дерби» в Чемпионшипе: он чудом победил в последнем туре, а главный конкурент ошибся, хотя атаковал весь матч
#Уэйн Руни
Английские футболисты зависимы от снотворного с алкоголем – и это проблема. Хотя таблетки пили всегда
#медицина
Важная борьба Руни – с облысением. Он делал операции по пересадке, грустил из-за шуток и вдохновил других
#Уэйн Руни
«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни
#Уэйн Руни
Эпоха Руни – в большой фотогалерее
#Уэйн Руни
Руни почти два года выбивал разрешение на трактор в новом доме
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#Уэйн Руни
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Однажды Руни наступил на пах португальцу, а Роналду сдал его судье. Не поверите: этот конфликт их сблизил
#Криштиану Роналду
За полгода без Лэмпарда «Дерби» скатился до нижней части таблицы, пьяных ДТП и финансового скандала
#Дерби Каунти
7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
#Хоккей
Руни будет играющим тренером в «Дерби Каунти». Начнет в следующем году
#Уэйн Руни
Руни выгнали с поля в МЛС за чудовищный подкат. Помог VAR
#Уэйн Руни
Голы Руни с центра поля – история. Он забивал так везде, где играл
#Уэйн Руни