Забыли про Руни? А он забил в Кубке Англии и в следующем раунде сыграет против «МЮ»
34-летний Уэйн Руни провел пару лет в МЛС, а в январе 2020-го вернулся в Англию, где подписал контракт с «Дерби Каунти» как играющий тренер. «Дерби» в прошлом году играл в финале Чемпионшипа, а сейчас идет в лиге 13-м.
Руни начал с голевого паса, сыграв уже 2 января против «Барнсли». В двух последних матчах Чемпионшипа с «Лутоном» и «Стоком» забил по голу.
Отличился и в кубковом матче с «Нортхэмптоном». Его гол с пенальти сделал счет разгромным, хотя под конец соперник один мяч отыграл – 4:2. Так что Руни забивает уже в третьей игре подряд.
Что интересно, следующим соперником «Дерби» в 1/8 финала Кубка станет «МЮ» – бывший клуб Руни, где он провел 13 лет. Матч состоится на поле «Дерби» в начале марта.
«Он сыграет против клуба, где провел замечательную карьеру. Так что, конечно, это особенное событие, – считает главный тренер «Дерби» Филипп Коку. – Это будет отличная игра не только для него, но и для всех остальных в клубе, и мы постараемся обыграть сильного соперника.