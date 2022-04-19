Уэйн Руни героически вылетел в третью лигу как тренер «Дерби» из-за -21 очка за долги: тратил личные деньги, ночевал в офисе и отказался от работы в АПЛ

По спортивному принципу «Дерби Каунти» не стоял на вылет. Сейчас клуб имеет 31 очко за 43 матча. Но в играх этого сезона «Дерби Каунти» набрал 52 очка. С «Дерби» снято 21 очко из-за финансовых проблем. «Дерби» был близок к понижению еще в прошлом сезоне, но тогда случилось спасение в последнем туре. Мы рассказывали о нем в отдельном материале.

Еще в сезоне-2020/21 Уэйн Руни был играющим тренером: провел 10 матчей в Чемпионшипе и забил один гол. Сейчас это уже полноценный тренер «Дерби» без опции выхода на поле. В клубе введено внешнее управление из-за нарушений с финансами, но переход к настоящему новому владельцу пока не состоялся. Все это влияет и на перспективы Руни.

Из-за всех проблем случилось аномальное событие: вылет «Дерби» совсем не воспринимается трагедией. Например, Руни и вся команда спокойно вышли к болельщикам после проигранного матча и пообщались с ними о перспективах. Они еще не определены. Все признает и сам Руни: «Будущее остается под вопросом. Если поглощения не будет, я действительно боюсь за клуб».