Уэйн Руни героически вылетел в третью лигу как тренер «Дерби» из-за -21 очка за долги: тратил личные деньги, ночевал в офисе и отказался от работы в АПЛ
Почему исторический вылет «Дерби Каунти» – это совсем не провал
«Дерби Каунти» досрочно вылетел из Чемпионшипа. За три тура до конца сезона клуб занимает 23-е место. Отставание от «Рединга» – десять очков. Впервые с сезона-1985/86 «Дерби Каунти» выступит в третьем дивизионе Англии. Такими были первые слова Руни после этого вылета: «Поддержка фанатов выглядела невероятно. Конечно, я разочарован и расстроен. Но горжусь».
По спортивному принципу «Дерби Каунти» не стоял на вылет. Сейчас клуб имеет 31 очко за 43 матча. Но в играх этого сезона «Дерби Каунти» набрал 52 очка. С «Дерби» снято 21 очко из-за финансовых проблем. «Дерби» был близок к понижению еще в прошлом сезоне, но тогда случилось спасение в последнем туре. Мы рассказывали о нем в отдельном материале.
Еще в сезоне-2020/21 Уэйн Руни был играющим тренером: провел 10 матчей в Чемпионшипе и забил один гол. Сейчас это уже полноценный тренер «Дерби» без опции выхода на поле. В клубе введено внешнее управление из-за нарушений с финансами, но переход к настоящему новому владельцу пока не состоялся. Все это влияет и на перспективы Руни.
Из-за всех проблем случилось аномальное событие: вылет «Дерби» совсем не воспринимается трагедией. Например, Руни и вся команда спокойно вышли к болельщикам после проигранного матча и пообщались с ними о перспективах. Они еще не определены. Все признает и сам Руни: «Будущее остается под вопросом. Если поглощения не будет, я действительно боюсь за клуб».
Что будет с «Дерби Каунти»: уйдет ли Руни и кто может стать новым владельцем
Если никто не выкупит «Дерби Каунти», то клуб вообще может быть ликвидирован. На такие проблемы и ссылается Руни, когда говорит о неопределенном будущем. «Дерби Каунти» терял очки именно из-за внешнего управления. На сайте EFL упоминаются нарушения регламента – это отсылки к финансовым проблемам. Они не устранены, поэтому у «Дерби» все стабильно плохо.
Откуда вообще пошли долги у «Дерби Каунти»? Все началось с бывшего владельца Мела Морриса. The Guardian отвечал на ключевые вопросы по ситуации. Моррис накопил для клуба огромные долги, которые компенсировал бы выход в АПЛ. Но в мае 2019 года «Дерби» во главе с Лэмпардом проиграл финал плей-офф «Астон Вилле». Тогда все окончательно посыпалось.
Эта дата – крайняя точка в финансовой трагедии «Дерби Каунти». Клубы зависят от АПЛ и играют там совсем за другие деньги. При Морисе у «Дерби» было три попытки возвращения в АПЛ. Параллельно клуб бил рекорды по трансферам, но зарабатывал гораздо меньше необходимого. Поэтому Уэйн Руни прямо говорит: «Из-за Морриса мы оказались в такой ситуации».
Что надо понимать:
- У клуба остаются деньги на деятельность только до завершения этого сезона;
- Стадион «Дерби» принадлежит Моррису – новому владельцу придется его арендовать;
- Уэйн Руни не знал о бедственном положении клуба до объявления от Морриса;
- Сам Моррис выделяет сопутствующие проблемы: коронавирус и срыв одной из сделок.
- Каждый месяц «Дерби Каунти» теряет еще около 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
В сентябре 2021 года Моррис перевел клуб под управление внешней администрации. Тогда оказалось, что любой новый владелец «Дерби» столкнется с долгом в 50 миллионов фунтов. Уэйн Руни надеется на разрешение ситуации и готов остаться в команде даже в третьем дивизионе. Но задевает Морриса после вылета клуба: «Надеюсь, сегодня он не спал и думал об этом».
Американский бизнесмен Крис Киршнер претендует на роль нового владельца «Дерби Каунти». Именно он считается главным кандидатом. Киршнер уже расписывает планы для «Дерби» на следующий сезон и планирует такую помощь клубу, чтобы он избежал снятия 15 очков на старте сезона. Такая мера предусмотрена для команд с подобными финансовыми трудностями.
Претенденты на поглощение клуба определялись всю весну. Неожиданно в списках оказался даже американский актер Джордж Клуни. Через интервью самого Клуни выяснилось, что он следит за «Дерби Каунти» с 2010 года. На съемках фильма «Финансовый монстр» его вдохновил на это Джек О’Коннелл. Сам Клуни так и не подтвердил свое участие в спасении «Дерби Каунти».
Руни вкладывал собственные деньги в работу «Дерби Каунти». Например, оплачивал почти все выездные расходы команды. Еще он согласился распределить выплату собственной зарплаты на долгий период и оставался ночевать в клубном офисе. «Дерби Каунти» играл смесью воспитанников и ветеранов. Руни мотивировал их историей Рэшфорда, но уже сейчас его публично критикует.
Какие еще события происходят в жизни Руни: цепляется к Роналду и отказался от АПЛ
• Уэйн Руни был одним из кандидатов на пост тренера «Эвертона». Напоминаем: в этом клубе он начинал карьеру игрока. Сейчас там работает Лэмпард, а Руни публично отказался от собеседования с клубом. В январе он рассказал об обращении «Эвертона» к его агенту с просьбой, чтобы Руни пришел на собеседование. Ответ: «У меня есть работа в «Дерби».
• Руни признает, что после завершения работы в «Дерби Каунти» он мечтает возглавить «Манчестер Юнайтед». Называет это единственной реальной мотивацией для начала тренерской карьеры. Параллельно он публично цепляется к Криштиану Роналду – говорит, что тот уже не в той яркой форме. Хотя и забивает важные голы. Роналду в ответ назвал его завистником.
• В начале 2022 года выходили документальные видео о семье Руни. Тогда же и сам Руни не отказывался от интервью. В них он много говорил о прошлом. Раскрыл момент, что в играх за «Манчестер Юнайтед» он постоянно боролся с яростью и гневом. Руни было сложно, потому что он не привык к большой зарплате футболиста. Иногда он запирался в комнате и просто пил.
• Сейчас Руни отвлекался от сложностей в работе через отдых с друзьями. Так летом 2021 года он пошел с двумя из них на частную вечеринку. Это привело к публичному скандалу, после которого Руни публично извинялся перед семьей и клубом. На слитых фотографиях он сидел с полуобнаженными девушками. Позже говорил: «Я совершил ошибку».
• Параллельно Руни по-прежнему занимается устройством на территории вокруг собственного особняка. Но само строительство поместья в графстве Чешир уже подвергнуто критике. В ноябре 2021 года появилось видео, где рассказано об изначальной заявке на покупку земли. Руни покупал ее для сельскохозяйственных нужд, а вместо этого выстроил там кучу помещений.
• Уэйн Руни был в списке из 31 футболиста, которые вложили деньги в фирму Kingsbridge Asset Management. Через нее они покупали дома отдыха, но потеряли на этом деньги. В цифрах эти потери составили 25 миллионов фунтов, когда суд официально закрыл дело о мошенничестве с недвижимостью. Никаких нарушений в деятельности Kingsbridge Asset Management не найдено.