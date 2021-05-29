«Брентфорд» вернулся в АПЛ. Одна победа принесла ему больше денег, чем получает победитель Лиги чемпионов 💰
«Брентфорд» обыграл «Суонси» (2:0) в финале плей-офф за попадание в АПЛ. Так третья команда сезона Чемпионшипа официально поднялась в Премьер-лигу. Финал плей-офф считается главным денежным матчем европейского футбола. Победа в нем гарантирует любому клубу финансовую стабильность на ближайшие пару сезонов.
Данные по деньгам перед матчем «Брентфорда» и «Суонси» подробно разъяснил Дэн Джонс – работник компании Deloitte. Один сезон в АПЛ принесет «Брентфорду» около 100 миллионов фунтов (116 млн евро). Еще 70 миллионов команда получит, если вылетит. Если «Брентфорд» останется в АПЛ в первый сезон, то итоговая сумма вырастает минимум до 300 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне «Брентфорд» уже играл в финале плей-офф. Тогда проиграл «Фулхэму» (1:2). «Фулхэм» пробился в АПЛ и получил за тот результат примерно 157 миллионов евро (135 млн фунтов). Платеж до сих пор выплачивается – он разбит на три сезона. Туда входят отчисления от телевизионного контракта и денежная страховка при вылете. «Фулхэм» как раз вылетел.
В финале Лиги чемпионов сезона-2020/21 тоже оказались две английские команды. Мы подробно рассказывали о деньгах «Ман Сити» и «Челси» (тут и тут) за выступление в Лиге чемпионов. Каждый из этих клубов заработает за еврокубки около 100 миллионов евро. Точная сумма неизвестна из-за отсутствия конкретики по отчисления от телеконтракта.
Цитата того же Дэна Джонса: «Игра «Челси» и «Ман Сити» – матч за право называть себя главной командой Европы. Этот матч гораздо крупнее со стороны футбола, но с финансовой точки зрения он не имеет значения по сравнению с игрой «Брентфорда» и «Суонси».
Похожие денежные платежи уже гарантировали себе «Норвич» и «Уотфорд», которые тоже вернулись в АПЛ.
Для «Брентфорда» все это интересно еще и со стороны истории. Таблица высшего дивизиона Англии, когда «Брентфорд» был там в последний раз:
Защитник Итан Пиннок – еще один важный герой по этой победе «Брентфорда»:
Форвард Айвен Тоуни забил 33 гола за сезон в Чемпионшипе. Так больше никто не делал. Теперь Тоуни радуется: «Ура! Я уже форвард клуба АПЛ! Не терпится забить там несколько голов».