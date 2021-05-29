«Брентфорд» вернулся в АПЛ. Одна победа принесла ему больше денег, чем получает победитель Лиги чемпионов 💰

«Брентфорд» обыграл «Суонси» (2:0) в финале плей-офф за попадание в АПЛ. Так третья команда сезона Чемпионшипа официально поднялась в Премьер-лигу. Финал плей-офф считается главным денежным матчем европейского футбола. Победа в нем гарантирует любому клубу финансовую стабильность на ближайшие пару сезонов.

Данные по деньгам перед матчем «Брентфорда» и «Суонси» подробно разъяснил Дэн Джонс – работник компании Deloitte. Один сезон в АПЛ принесет «Брентфорду» около 100 миллионов фунтов (116 млн евро). Еще 70 миллионов команда получит, если вылетит. Если «Брентфорд» останется в АПЛ в первый сезон, то итоговая сумма вырастает минимум до 300 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне «Брентфорд» уже играл в финале плей-офф. Тогда проиграл «Фулхэму» (1:2). «Фулхэм» пробился в АПЛ и получил за тот результат примерно 157 миллионов евро (135 млн фунтов). Платеж до сих пор выплачивается – он разбит на три сезона. Туда входят отчисления от телевизионного контракта и денежная страховка при вылете. «Фулхэм» как раз вылетел.