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Скотт Паркер
Джо Брайан
Брентфорд
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#Фулхэм #Футбол #АПЛ #Чемпионшип #Брентфорд #Джо Брайан #Скотт Паркер

Самый дорогой матч в мире сыгран в Чемпионшипе. «Фулхэм» вернулся в АПЛ и получил 135 млн 💰

05 августа, 02:42

твиттер «Фулхэма»

В финале плей-офф Чемпионшипа «Фулхэм» боролся с «Брентфордом», победил его (2:1 – дважды забил в дополнительное время) и вернулся в АПЛ спустя год после вылета.

Главный герой матча – защитник Джо Брайан, оформивший дубль. Первый гол – шик:

Пара причин радоваться за «Фулхэм»:

1. Скотт Паркер. С 2013-го по 2017-й он играл за клуб. В 2018-м вернулся туда как ассистент Славиши Йокановича. В 2019-м Паркер стал главным тренером «Фулхэма».

Итог – за год он вернул клуб в АПЛ в своем первом полноценном сезоне в качестве главного тренера.

официальный сайт «Фулхэма»

2. Огромные выплаты, которые прилетят на банковский счет «Фулхэма».

Расклад такой – благодаря выходу в Премьер-лигу он получит 135 миллионов фунтов (ТВ-контракты и подстраховка, если вылетит), которые ФА перечислит в течение следующих трех лет. Если «Фулхэм» сохранит место в АПЛ по итогам следующего сезона, то за пять лет получит еще 246 миллионов фунтов.

Для сравнения: «Ливерпуль» за победу в АПЛ получил 150 миллионов.

Финал Чемпионшипа – самый прибыльный матч в мире.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (2)
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Валера Полевиков
05 августа, 10:56

Очень обидно за Брентфорд 😧

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vladik12
05 августа, 17:43

Воротчик с бодуна.

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#Фулхэм
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#Скотт Паркер