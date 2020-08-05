Самый дорогой матч в мире сыгран в Чемпионшипе. «Фулхэм» вернулся в АПЛ и получил 135 млн 💰

Пара причин радоваться за «Фулхэм»:

1. Скотт Паркер. С 2013-го по 2017-й он играл за клуб. В 2018-м вернулся туда как ассистент Славиши Йокановича. В 2019-м Паркер стал главным тренером «Фулхэма».

Итог – за год он вернул клуб в АПЛ в своем первом полноценном сезоне в качестве главного тренера.