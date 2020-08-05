Самый дорогой матч в мире сыгран в Чемпионшипе. «Фулхэм» вернулся в АПЛ и получил 135 млн 💰
В финале плей-офф Чемпионшипа «Фулхэм» боролся с «Брентфордом», победил его (2:1 – дважды забил в дополнительное время) и вернулся в АПЛ спустя год после вылета.
Главный герой матча – защитник Джо Брайан, оформивший дубль. Первый гол – шик:
Пара причин радоваться за «Фулхэм»:
1. Скотт Паркер. С 2013-го по 2017-й он играл за клуб. В 2018-м вернулся туда как ассистент Славиши Йокановича. В 2019-м Паркер стал главным тренером «Фулхэма».
Итог – за год он вернул клуб в АПЛ в своем первом полноценном сезоне в качестве главного тренера.
2. Огромные выплаты, которые прилетят на банковский счет «Фулхэма».
Расклад такой – благодаря выходу в Премьер-лигу он получит 135 миллионов фунтов (ТВ-контракты и подстраховка, если вылетит), которые ФА перечислит в течение следующих трех лет. Если «Фулхэм» сохранит место в АПЛ по итогам следующего сезона, то за пять лет получит еще 246 миллионов фунтов.
Для сравнения: «Ливерпуль» за победу в АПЛ получил 150 миллионов.
Финал Чемпионшипа – самый прибыльный матч в мире.
Очень обидно за Брентфорд 😧
Воротчик с бодуна.