Маркус Рэшфорд
АПЛ
Футбол
Криштиану Роналду
Уэйн Руни
Манчестер Юнайтед
Лестер
У Рэшфорда 50 голов за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Он – пятый англичанин, кому это удавалось
2 часа назад
«Лестер» сгонял ничью с «Манчестер Юнайтед» – 2:2.
Главные события этой встречи.
Маркус Рэшфорд в этом матче забил 50-й гол в АПЛ. И:
а) Стал пятым английским игроком «Манчестер Юнайтед», кому это удавалось. Вот список остальных:
б) На сегодняшний момент, когда он забил 50-й гол в Премьер-лиге, ему 23 года. Только Роналду и Руни были моложе.
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