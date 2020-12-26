Маркус Рэшфорд
АПЛ
Футбол
Криштиану Роналду
Уэйн Руни
Манчестер Юнайтед
Лестер
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#Маркус Рэшфорд #Футбол #Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Уэйн Руни #Лестер

У Рэшфорда 50 голов за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Он – пятый англичанин, кому это удавалось

2 часа назад

«Лестер» сгонял ничью с «Манчестер Юнайтед» – 2:2.

Главные события этой встречи.

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Барнс 31
Варди 85
2:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 23
Фернандеш 79

Маркус Рэшфорд в этом матче забил 50-й гол в АПЛ. И:

а) Стал пятым английским игроком «Манчестер Юнайтед», кому это удавалось. Вот список остальных:

б) На сегодняшний момент, когда он забил 50-й гол в Премьер-лиге, ему 23 года. Только Роналду и Руни были моложе.

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#Манчестер Юнайтед
#Уэйн Руни
#Лестер